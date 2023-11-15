【騰訊700】騰訊上季經調整盈利 按年增39%至449億人幣

重磅科網股騰訊(00700) 公布第三季業績。上季集團經調整盈利按年增39%至449億元人民幣，優於市場預期的399億元人民幣。期內集團收入按年增10%至1,546億元人幣。微信及WeChat的合併月活躍賬戶數則達13.36億名，分別按年及按季增加2%及0.7%。放榜前夕騰訊收報322.6元，上升4.8%。

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業務表現方面，增值服務業務今年第三季的收入同比增長4%至757億元人民幣。國際市場遊戲收入增長14%至133億元人民幣，排除滙率變動的影響後，增幅

為7%。就單個遊戲而言，《PUBG Mobile》收入回升，《勝利女神：妮姬》、《VALORANT》和《Triple Match 3D》也為收入增長做出了貢獻，而相較於去年同期的發佈季度，《幻塔》的收入同比回落。本土市場遊戲收入增長 5%至327億元人民幣，得益於近期發佈的《命運方舟》和《無畏契約》，以及《王者榮耀》和《DnF》等長青遊戲的收入增加。社交網絡收入大致穩定在297億元人民幣，得益於音樂付費會員、小遊戲平台服務費及手遊虛擬道具銷售收入增加，被音樂直播及遊戲直播服務收入下降所抵銷。

網絡廣告業務第三季的收入為257億元人民幣，同比增長20%，得益於對視頻號、集團移動廣告聯盟及微信搜索的廣告的強勁需求，其中本地服務及快速消費品行業的增長尤為顯著。



金融科技及企業服務業務今年第三季的收入同比增長16%至520億元人民幣。金融科技服務收入維持雙位數同比增長，得益於商業支付活動增加和理財服務收入增長。企業服務收入較第二季實現更快的同比增長，得益於集團在前期進行的雲服務業務結構優化，以及視頻號帶貨技術服務費增加。

騰訊又表示，正在加大投資人工智能模型，為產品賦予新的功能，並提升對內容和廣告的精準推薦能力。

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