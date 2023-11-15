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【京東業績】京東美股盤前升4%　第3季收入增1.7%、經調整純利106億人幣勝預期　CEO許冉兼任京東零售話事人

股市 17:50 2023/11/15

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【京東業績】京東第3季收入增1.7%　經調整純利106億人幣勝預期

內地電商巨企京東 （09618） （美：JD）公布第3季業績，期內收入2476.98億元（人民幣，下同），按年增1.7%，略勝市場平均預期的2465.86億元；純利79.36億元，按年增33.1%，勝預期的67.99億元；經調整純利106.37億元，按年增5.9%，勝預期的92.44億元。

京東美股盤前現升4.4%，報27.89元，折合較港收市的105.9元高6.4%。

另外，京東管理層再有變動，公司宣布京東首席執行官許冉兼任京東零售首席執行官，立即生效，京東零售原首席執行官辛利軍將在公司另有他任。

許冉表示，上季整體收入表現穩健，利潤水準達到歷史新高。商家數量的進一步擴大，以及用戶購買行為的改善等，相信透過為用戶和業務合作夥伴創造價值的明確策略，以及進一步優化的價值主張，相信公司處於實現長期可持續增長的有利位置。

繼續擴大家電和電子產品市場份額

京東集團首席財務官單甦稱，家電和電子產品等核心品類在第3季繼續擴大市場份額，同時日用百貨品類勢頭逐漸向好。京東今年重點拓展平價市場，期內京東零售收入2120.59億元，按年相若，符市場預期。

京東零售提到，平台生態建設策略和價格競爭力策略已取得早期成果，京東入駐商家和活躍商戶數量加速擴張，均達到歷史新高水平，同時3P訂單量和3P活躍用戶數量按年持續增長。

京東零售用戶訂單頻次增長

此外，隨著用戶訂單頻次的增長，上季用戶參與度也在改善，公司用戶淨推薦值（Net Promoter Score）取得按年及按季提升。

其他業務分部方面，京東物流上季收入416.64億元，按年增16.5%，分部經營利潤錄2.88億元，按年增13.8%；達達收入錄28.67億元，按年增20.5%，分部經營虧損5200萬，去年同期蝕3億元；新業務收入38.18億元，按年少23.6%，分部經營虧損1.4億元，去年同期賺2.76億元。

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編輯：李哲毅

港股 美股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）
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