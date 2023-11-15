▲ 【港華1083】港華智慧能源與佛燃能源簽署《戰略合作協議》 推動能源綠色低碳轉型

港華智慧能源 （01083） 與佛燃能源在上海簽署《戰略合作協議》，雙方在多個能源領域業務交叉、優勢互補，未來將繼續展開深度合作，推動核心業務進一步發展，持續推進能源綠色低碳轉型。與此同時，佛燃能源與全球第二大LNG營運商切尼爾能源簽署《液化天然氣購買和銷售協議》，為雙方繼2021年簽署首份國際LNG長約後，再續長期合作。

身兼佛燃能源副董事長的中華煤氣 （00003） 常務董事、港華智慧能源執行董事暨行政總黃維義在簽署儀式上表示，樂見雙方再次達成合作，這對佛燃能源深耕天然氣行業具有深遠意義，中華煤氣將一如既往支持佛燃能源持續發展，為國家實現雙碳目標添磚加瓦。

切尼爾能源CEO Jack Fusco在致辭中表示，佛燃能源是切尼爾能源在中國市場的重要夥伴，期待雙方未來創造更豐碩的成果。

黃維義、佛燃能源董事長尹祥、中華煤氣氣源業務營運總裁周衡翔，佛燃能源總裁徐中，以及雙方高級管理人員出席簽約儀式。

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編輯：陳韻妍