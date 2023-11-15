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【日本央行】德銀：日本政府資產負債表有20萬億美元債務　央行若加息或有意想不到風險

宏觀解讀 16:18 2023/11/15

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德意志銀行分析師表示，日本政府正進行規模達20萬億美元的「利差交易」，若央行收緊政策，可能會帶來意想不到的風險。

德意志銀行外匯研究主管George Saravelos利用三藩市聯儲和國際貨幣基金組織的研究，分析了日本政府的綜合資產負債表，當中包括政府營運的養老基金GPIF、日本央行和國有銀行，顯示日本的資產負債組合有20萬億美元債務。

退出超寬鬆政策會影響政府資產負債表

德銀認為，這些債務相當於一筆巨大「交易」，以低息借入短期日圓資金，並以高利率投資海外。而隨着人們對日本央行退出超寬鬆貨幣政策的預期不斷升溫，了解這巨額交易的潛在後果至關重要，這不僅會影響政府的資產負債表，還會影響家庭的儲蓄和資產。

該行分析師表示，若央行提高利率，政府將須開始向所有銀行支付資金，利差交易的盈利能力將迅速開始減弱。這將意味銀行準備金的利息支出增加、政府債價值下降，以及在高息環境下政府資產價值下降。

分析師還預計，隨著國內利率上升，日圓升值可能會引發國內外資產價值下降。這種影響將不僅限於政府，若政府財政受損，日本的老年人和富裕家庭的資產價值將下降，他們的養老金也將受到影響。另一方面，年輕家庭將受益於更多的銀行存款收益和更高的未來儲蓄回報。

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編輯：胡學能

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