日本經濟第三季出現萎縮2.1% 實質薪資連續18個月下降

由於消費和出口疲軟，日本經濟在7-9月出現萎縮，結束了連續兩個季度的擴張，這使得日本央行在通脹上升的情況下逐步退出大規模貨幣刺激政策的努力變得更加複雜。數據顯示，頑固的高通脹正在對家庭支出造成影響，並加劇了包括中國在內的全球需求放緩給製造商帶來的痛苦。

農林中金總合研究所首席經濟學家 Takeshi Minami指：「鑑於缺乏成長引擎，如果日本經濟在本季度再次出現萎縮，我也不會感到意外。」又認為不能排除日本陷入衰退的風險，「成長疲軟和通脹放緩的陰影可能會推遲日本央行退出負利率的時間。」

周三（15日）的政府數據顯示，全球第三大經濟體第三季的國內生產毛額（GDP）萎縮了2.1%，降幅遠大於市場預測中位數的年化0.6%。 而前一季的成長率為 4.5%。疲軟的讀數反映了消費和資本支出的乏力，使決策者希望國內活動在疫情後反彈以抵消中國和其他地區疲軟的外部需求的希望落空。在上一季下滑0.9%之後，7-9月的消費持平，低於經濟學家對成長0.2%的預期中位數。

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日本第三季的資本支出在4-6月下降1.0%之後又下降了0.6%，這與市場預測的0.3%的增幅不符，同時也讓人對日本央行認為強勁的企業投資將支撐經濟成長的觀點產生懷疑。由於服務進口的成長抵消了汽車出口的成長，7-9 月的外部需求使 GDP 減少了 0.1 個百分點，符合預期。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）高級經濟學家安格里克（Stefan Angrick）說：「令人失望的第三季數據清醒地提醒我們，該國尚未走出困境。」他認為，在汽車運輸和旅遊業的支撐下，較好的淨出口幫助提升了第二季的成長，掩蓋了國內需求的疲軟。

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Angrick說：「現在出口復甦已經走到盡頭，這種疲軟態勢又開始凸顯。」

由於日本重新開放邊境並取消了對經濟活動的限制，日本經濟從疫情的復甦被推遲，這在一定程度上導致了 4 月至 6 月的強勁增長。雖然日圓疲軟為大型出口商帶來了暴利，但薪資成長不夠快，不足以彌補家庭通脹的持續上升。

作為消費者購買力的晴雨表，經通脹調整後的實質薪資在 9 月同比下降了 2.4%，連續第 18 個月下降。

日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）加強了對企業加薪的呼籲力度，並宣布了一攬子措施，以緩解生活成本上升對經濟造成的打擊，但分析人士懷疑這些措施能否對刺激經濟起到很 大作用。

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記者：張瑋婷