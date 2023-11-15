▲ 【騰訊業績】騰訊第3季收入按年增1成 經調整純利449億人幣勝預期

內地科網龍頭騰訊 （00700） 公布第3季業績，期內收入1546.25億元（人民幣，下同），按年增10%，略遜市場平均預期的1548億元；純利361.82億元，按年跌9%，仍勝預期的323.78億元；經調整純利449.21億元，按年增39%，勝預期的399.77億元。

騰訊表示，上季視頻號和小遊戲等新興業務貢獻高利潤率的收入來源，同時公司將重心轉移至增長潛力更高的業務，期內利潤率提升，結構性經營槓桿顯著。騰訊透露正加大投資人工智能模型，提升對內容和廣告的精準推薦能力。

《王者榮耀》收入繼續增加

騰訊上季增值服務收入757.48億元，按年增4%，當中內地遊戲收入按年增長5%至327億元，略遜預期的334.09億元，增長主要受惠近期發佈的《命運方舟》和《無畏契約》，以及《王者榮耀》和 《DnF》等長青遊戲的收入增加。

國際市場遊戲收入增長14%至133億元，略遜預期的136億元。騰訊稱，就單個遊戲而言，手遊《PUBG Mobile》收入回升，《勝利女神：妮姬》、 《VALORANT》和《Triple Match 3D》也為收入增長做出了貢獻，而《幻塔》的收入按年回落。

本地服務及快消品廣告需求增長顯著

騰訊上季網絡廣告業務收入錄257.21億元，按年增20%，略少過市場預期的262億元。騰訊稱，視頻號、移動廣告聯盟、及微信搜索的廣告的強勁需求，其中本地服務及快速消費品行業的增長尤為顯著。

騰訊第3季金融科技及企業服務業務錄520.48億元，按年增長16%，好過預期的507億元。騰訊表示，金融科技服務收入維持雙位數按年增長，主要得益於商業支付活動增加和理財服務收入增長，而企業服務收入則受惠前期進行的雲服務業務結構優化，以及視頻號帶貨技術服務費增加。

第3季斥152億回購

騰訊第3季繼續積極回購，期內購買4651.92萬股，涉資152.90億港元。

截至9月底，騰訊的上市投資公司（不包括附屬公司）權益的公允價值為4,644億元，非上市投資的賬面價值為3,472億元，而6月底則為4,354億元及3,470億元。

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編輯：李哲毅