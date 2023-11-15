  • 24°C
香港時間 : 20231115日 (週三) 17:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊業績】騰訊第3季收入按年增1成　經調整純利449億人幣勝預期

股市 16:33 2023/11/15

分享：

分享：

【騰訊業績】騰訊第3季收入按年增1成　經調整純利449億人幣勝預期

內地科網龍頭騰訊 （00700） 公布第3季業績，期內收入1546.25億元（人民幣，下同），按年增10%，略遜市場平均預期的1548億元；純利361.82億元，按年跌9%，仍勝預期的323.78億元；經調整純利449.21億元，按年增39%，勝預期的399.77億元。

騰訊表示，上季視頻號和小遊戲等新興業務貢獻高利潤率的收入來源，同時公司將重心轉移至增長潛力更高的業務，期內利潤率提升，結構性經營槓桿顯著。騰訊透露正加大投資人工智能模型，提升對內容和廣告的精準推薦能力。

《王者榮耀》收入繼續增加

騰訊上季增值服務收入757.48億元，按年增4%，當中內地遊戲收入按年增長5%至327億元，略遜預期的334.09億元，增長主要受惠近期發佈的《命運方舟》和《無畏契約》，以及《王者榮耀》和 《DnF》等長青遊戲的收入增加。

國際市場遊戲收入增長14%至133億元，略遜預期的136億元。騰訊稱，就單個遊戲而言，手遊《PUBG Mobile》收入回升，《勝利女神：妮姬》、 《VALORANT》和《Triple Match 3D》也為收入增長做出了貢獻，而《幻塔》的收入按年回落。

本地服務及快消品廣告需求增長顯著

騰訊上季網絡廣告業務收入錄257.21億元，按年增20%，略少過市場預期的262億元。騰訊稱，視頻號、移動廣告聯盟、及微信搜索的廣告的強勁需求，其中本地服務及快速消費品行業的增長尤為顯著。

騰訊第3季金融科技及企業服務業務錄520.48億元，按年增長16%，好過預期的507億元。騰訊表示，金融科技服務收入維持雙位數按年增長，主要得益於商業支付活動增加和理財服務收入增長，而企業服務收入則受惠前期進行的雲服務業務結構優化，以及視頻號帶貨技術服務費增加。

第3季斥152億回購

騰訊第3季繼續積極回購，期內購買4651.92萬股，涉資152.90億港元。

截至9月底，騰訊的上市投資公司（不包括附屬公司）權益的公允價值為4,644億元，非上市投資的賬面價值為3,472億元，而6月底則為4,354億元及3,470億元。

ET財智Talk
【ET財智Talk】日股明年能否繼續跑贏？渣打陳正犖分析日股前景及日圓走勢

相關文章：

富途陸秉鈞：拆解騰訊3大業務上季表現關鍵　業績前最新部署策略

【騰訊】馬化騰稱阿里雲不如騰訊雲　騰訊雲：截圖是假的

編輯：李哲毅

港股 騰訊控股（00700） 騰訊
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜高息股】偉易達中期多賺14%息17美仙　股息率續有10厘　惟全年展望更保守

下一篇文章

【港華1083】港華智慧能源與佛燃能源簽署《戰略合作協議》　推動能源綠色低碳轉型
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款