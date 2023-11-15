【長者福音】擴醫療券至大灣區推進工作展開 深圳個別指定牙科醫療機構都可以?

香港不少長者退休後都會選擇回內地生活，然而在醫療上一直成為一個大難題。政府表示正積極推進長者醫療券大灣區試點計劃，並進行市場調查。衞生署邀請香港醫療機構提供其在大灣區設立、經營或管理的醫療機構的資料和運作情況，供政府參考。

市場調查的對象是目前參與長者醫療券計劃，並熟悉長者醫療券使用規則和申領交易程序的香港醫療機構。這些機構必須在大灣區設有或經營至少一所規模適當、為長者提供綜合醫療和基層醫療服務或牙科門診服務的醫療機構。同時，大灣區醫療機構的機構負責人、總監或高層管理人員中，至少必須有一位是香港注冊醫生或牙醫。

政府將考慮大灣區醫療機構的地點、質量認證及管理和運營經驗、對長者醫療券運作的了解，以及提供門診醫療護理的服務量和應付能力等因素，作為選定參與試點計劃機構的標準。政府還將邀請內地相關部委推薦適合納入試點計劃的醫療機構。

施政報告提出長者醫療券大灣區試點計劃，明年將將長者醫療券的適用範圍擴展至大灣區內合適的醫療機構。初步目標是在與香港長者有較密切關系的大灣區城市先增加約五間醫療機構作為提供基層醫療服務的試點，以及涵蓋例如位於深圳的個別指定牙科醫療機構。

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責任編輯：陳玉蓮