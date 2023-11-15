  • 25°C
香港時間 : 20231115日 (週三) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【陳德霖創業】圓幣科技謀推港元穩定幣　圓幣錢包11.16啟業

新經濟追蹤 16:08 2023/11/15

分享：

分享：

【陳德霖創業】圓幣科技謀推港元穩定幣　圓幣錢包11.16啟業（資料圖片)

金管局前總裁陳德霖離任後，共同創辦圓幣科技集團，旗下圓幣錢包（RD Wallet）去年獲得金管局發出儲值支付工具（SVF）牌照，最新宣布於11月16日正式啟業，對象為企業用戶，為香港、海外和離岸企業提供遙距開戶和多幣種支付服務。除了推進錢包業務，陳德霖最新接受訪問時表示，圓幣科技正研究發行港元穩定幣，包括爭取在金管局訂下監管法律框架前，以先導或沙盒方式發行港元穩定幣。

圓幣錢包支援港元、人民幣、美元、日圓和歐元　未提「圓幣」

在錢包業務上，圓幣錢包去年獲發牌後，今年3月中經過6星期試業，最新已獲金管局准許正式開業。陳德霖指，試業期間有約150個客戶開戶，並使用錢包轉賬，而圓幣錢包希望解決企業開戶難、跨境支付費用高昂的問題。

據介紹，圓幣錢包可讓企業利用手機應用程式遙距開戶，如資料齊備，最快1小時完成開戶程序，在錢包用戶之間收款和付款，目前錢包支援港元、人民幣、美元、日圓和歐元，但暫未有陳德霖早年提出、參考多種貨幣價值組成的記帳和支付單位「圓幣」。陳德霖稱，圓幣屬全新概念，需要時間向用戶解釋理念，會先推廣錢包使用，面對現實世界需求。

圓幣錢包首席合規官李世傑補充，一般跨境支付都會以美元結算，但若果雙方本身業務都不是使用美元，使用參考多貨幣價值的圓幣可降他們的外匯風險。

李世傑又指，相對於通過銀行作跨境支付，圓幣錢包支援香港以至海外企業遙距開戶，更可以讓境外企業在沒有香港銀行賬戶的情況下，都可以把資金停在香港。他表示，這令到除了中小企和他們的貿易夥伴，部分國際跨境支付機構都對圓幣錢包開戶感興趣。

「圓幣」組成貨幣參考美元、人民幣、日圓和港元，詳見【下一頁】

圓幣謀推港元穩定幣　「Web3.0 發展不能多等一、兩年」

在穩定幣方面，陳德霖指出，與他3年前提出圓幣概念的背景不同，穩定幣在智能合約應用、國際監管共識愈見清晰，但目前全球主導的穩定幣USDT、USDC都是錨定美元，香港作為主要國際金融中心，沒有港元穩定幣推出並不理想。

金管局現正研究立法監管穩定幣，但陳德霖指出，從諮詢、立法到正式執行需要至少一兩年，「Web3.0 發展不能多等一、兩年，這會讓美元穩定幣佔據所有數碼資產市場」，因此希望金管局在正式規管穩定幣前，可以先導或沙盒方式，容許第三方發行穩定幣，他亦與當局溝通之中，而公司目前已在技術層面準備就緒。

金管局正研究央行數碼貨幣（CBDC）在批發和零售數碼港元（eHKD）的應用，陳德霖指出，CBDC屬於基礙貨幣M0供應，而港元穩定幣是M2、M3的廣義貨幣，發行者需要存款於銀行內，但也可以解決第三方使用時KYC（認識你的客戶）的需要。

ET財智Talk
【ET財智Talk】日股明年能否繼續跑贏？渣打陳正犖分析日股前景及日圓走勢

相關文章：

【陳德霖創業】圓幣錢包試業　為企業提供多貨幣電子錢包服務

【陳德霖創業】圓幣錢包科技獲發出儲值支付工具牌照

【金融科技】陳德霖：金融欠科技將被淘汰　初企一定要「掙扎」

記者：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
電子支付 虛擬貨幣 數碼貨幣 陳德霖 香港金融管理局
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】科技股造好、ATMXJ升4%至6%　恒指升682點重上萬八關、成交近1350億元（不斷更新）

下一篇文章

【中美關係】美國聯邦政府退休基金從中港股票撤資　憂美國進一步收緊對華投資限制
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款