▲ 【陳德霖創業】圓幣科技謀推港元穩定幣 圓幣錢包11.16啟業（資料圖片)

金管局前總裁陳德霖離任後，共同創辦圓幣科技集團，旗下圓幣錢包（RD Wallet）去年獲得金管局發出儲值支付工具（SVF）牌照，最新宣布於11月16日正式啟業，對象為企業用戶，為香港、海外和離岸企業提供遙距開戶和多幣種支付服務。除了推進錢包業務，陳德霖最新接受訪問時表示，圓幣科技正研究發行港元穩定幣，包括爭取在金管局訂下監管法律框架前，以先導或沙盒方式發行港元穩定幣。

圓幣錢包支援港元、人民幣、美元、日圓和歐元 未提「圓幣」

在錢包業務上，圓幣錢包去年獲發牌後，今年3月中經過6星期試業，最新已獲金管局准許正式開業。陳德霖指，試業期間有約150個客戶開戶，並使用錢包轉賬，而圓幣錢包希望解決企業開戶難、跨境支付費用高昂的問題。

據介紹，圓幣錢包可讓企業利用手機應用程式遙距開戶，如資料齊備，最快1小時完成開戶程序，在錢包用戶之間收款和付款，目前錢包支援港元、人民幣、美元、日圓和歐元，但暫未有陳德霖早年提出、參考多種貨幣價值組成的記帳和支付單位「圓幣」。陳德霖稱，圓幣屬全新概念，需要時間向用戶解釋理念，會先推廣錢包使用，面對現實世界需求。

圓幣錢包首席合規官李世傑補充，一般跨境支付都會以美元結算，但若果雙方本身業務都不是使用美元，使用參考多貨幣價值的圓幣可降他們的外匯風險。

李世傑又指，相對於通過銀行作跨境支付，圓幣錢包支援香港以至海外企業遙距開戶，更可以讓境外企業在沒有香港銀行賬戶的情況下，都可以把資金停在香港。他表示，這令到除了中小企和他們的貿易夥伴，部分國際跨境支付機構都對圓幣錢包開戶感興趣。

「圓幣」組成貨幣參考美元、人民幣、日圓和港元，詳見【下一頁】

圓幣謀推港元穩定幣 「Web3.0 發展不能多等一、兩年」

在穩定幣方面，陳德霖指出，與他3年前提出圓幣概念的背景不同，穩定幣在智能合約應用、國際監管共識愈見清晰，但目前全球主導的穩定幣USDT、USDC都是錨定美元，香港作為主要國際金融中心，沒有港元穩定幣推出並不理想。

金管局現正研究立法監管穩定幣，但陳德霖指出，從諮詢、立法到正式執行需要至少一兩年，「Web3.0 發展不能多等一、兩年，這會讓美元穩定幣佔據所有數碼資產市場」，因此希望金管局在正式規管穩定幣前，可以先導或沙盒方式，容許第三方發行穩定幣，他亦與當局溝通之中，而公司目前已在技術層面準備就緒。

金管局正研究央行數碼貨幣（CBDC）在批發和零售數碼港元（eHKD）的應用，陳德霖指出，CBDC屬於基礙貨幣M0供應，而港元穩定幣是M2、M3的廣義貨幣，發行者需要存款於銀行內，但也可以解決第三方使用時KYC（認識你的客戶）的需要。

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記者：麥德銘