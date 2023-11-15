【聖誕前好去處】太古地產白色聖誕市集 巨型復古朱古力打卡熱點

太古地產的年度社區節慶活動「白色聖誕市集」即將再臨，市集規模將比以往更盛大，並首次延長開放時間至兩個週末，即由11月30日至12月3日及12月8至10日 。今年市集主題為「CHOCOLAND!」，把糖廠街化身成巨型復古朱古力店，設置多個原創打卡熱點，提供一系列具朱古力元素的聖誕節慶美食及豐富節慶精選商品。

今次市集由太古地產Placemaking Academy (SPPA) 十位本地大學生策劃及執行，SPPA亦首次為中學生推出「Placemaking Academy少年計劃」作為其延伸計劃，由SPPA與東區民政事務處東區青藤計劃合辦，兩個學生團隊緊密合作，合力呈獻更精彩的白色聖誕市集。

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責任編輯：陳玉蓮