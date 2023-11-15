美10月通脹低於預期 美股反應正面

美國勞工部周二（14日）公布10月份通脹數據，市場反應向好。

10月份，美國通脹率與上月持平，表明經濟中的高物價可能會有所緩解。衡量常用商品和服務的消費者價格指數比一年前增長了3.2%，符合預期。然而，經濟學家曾預測本月物價將小幅上漲。

剔除波動較大的食品和能源價格後，核心消費價格指數分別增長了0.2%和4%，略低於預期水平。年度核心CPI為兩年來最低，但仍高於美聯儲2%的目標。

消息公布後，市場反應積極，道指大升近500點，美國國債收益率大幅下降。根據芝商所數據顯示，市場也大幅降低了聯儲局進一步加息的可能性。能源價格下降抵消了食品指數的小幅上升，從而推動了總體消費價格指數的持平。

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