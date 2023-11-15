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英國10月通脹率降至4.6% 低過預期

環球政經 14:59 2023/11/15

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英國官方數據周三（15日）顯示，10月份英國年度消費者價格通脹率（CPI）下降至4.6%，低於預期，也低於9月份的6.7%。

這是2021年10月以來消費者價格增幅最小的一次。英國央行的預測值為4.8%，而年度核心通脹率從6.1%降至5.7%。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）力爭在今年將物價增長減半，較低的通脹數據為其帶來好消息，但有經濟學家認為，即使通脹下降，通脹率仍然「過高」。

英國央行表示，盡管經濟停滯不前，並有可能出現經濟衰退，但它不會考慮將利率從15年來的高點上調低。通脹率的降低可能會給保守黨帶來一些寬慰，因為民意調查顯示他們很可能會輸掉預期中的2024年大選。不過，可能還需要採取進一步行動，才能將通脹率降至更理想的水平。

延伸閲讀：曉柏峰首批100伙折實每呎17602元 恒地林達民：預期新盤樓價再下行空間不大【下一頁

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撰文 : 林斯凱

英國 CPI 經濟

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