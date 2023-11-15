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都會軒兩房738萬沽　原業主持貨不足3年　帳蝕約112萬

股樓投資 16:15 2023/11/15

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香港置業梁德權表示，鄰近紅磡站的都會軒交通便利，吸引用家承租。該行日前促成該屋苑一宗的買賣成交，上車客斥738萬元入市，實用呎價約15,570元。

上述成交單位為都會軒2座低層16室，實用面積約474平方呎，屬兩房間隔，望園景。梁德權指，原業主以約750萬元放盤僅兩天即吸引外區客洽詢，雙方議價後以738萬元成交，實用呎價約15,570元。據悉，新買家為上車客，心儀單位交通便利，價錢相宜，故睇樓後即決定購入上述單位。

資料顯示，原業主於2020年12月以約850萬元購入上述單位，持貨不足3年，帳面虧損約112萬元，單位期內貶值約13%。

延伸閲讀：曉柏峰首批100伙折實每呎17602元 恒地林達民：預期新盤樓價再下行空間不大【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

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