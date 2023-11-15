都會軒兩房738萬沽　原業主持貨不足3年　帳蝕約112萬

香港置業梁德權表示，鄰近紅磡站的都會軒交通便利，吸引用家承租。該行日前促成該屋苑一宗的買賣成交，上車客斥738萬元入市，實用呎價約15,570元。

上述成交單位為都會軒2座低層16室，實用面積約474平方呎，屬兩房間隔，望園景。梁德權指，原業主以約750萬元放盤僅兩天即吸引外區客洽詢，雙方議價後以738萬元成交，實用呎價約15,570元。據悉，新買家為上車客，心儀單位交通便利，價錢相宜，故睇樓後即決定購入上述單位。

資料顯示，原業主於2020年12月以約850萬元購入上述單位，持貨不足3年，帳面虧損約112萬元，單位期內貶值約13%。

延伸閲讀：曉柏峰首批100伙折實每呎17602元 恒地林達民：預期新盤樓價再下行空間不大【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映【青姐話】港股未轉勢 好友須努力

同場加映【溫股知新】本周聚焦三憧憬 可惜成交唔夠勁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機