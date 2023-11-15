  • 25°C
香港時間 : 20231115日 (週三) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美關係】美國聯邦政府退休基金從中港股票撤資　憂美國進一步收緊對華投資限制

股市 15:52 2023/11/15

分享：

分享：

【中美關係】美國聯邦政府退休基金從中港股票撤資　憂美國進一步收緊對華投資限制

美國聯邦政府退休基金採納基金顧問公司Aon的建議，拒絕投資於中國及香港上市的股票。管理近700萬個退休定存戶口、資產規模達7,710億美元的聯邦退休儲蓄投資委員會（FRTIB）周三表示，將更改其規模約680億美元的國際基金所追蹤的國際基準指數，意味將放棄在香港的投資。

有關調整將令國際基金投資的國家增逾倍

Aon指，若目前對中國的投資限制只是進一步收緊對中港投資的開始，這種不確定性將超過部分投資的收益，特別是對中國敏感產業的投資限制、中資公司從美國交易所退市及對俄羅斯證券制裁等事件導致交易成本及回報波動。

國際基金將會把投資資產由MSCI歐洲、澳洲及遠東指數，轉至MSCI全球（美國、中國及香港除外）可投資市場指數。FRTIB稱，有關調整將令基金投資的國家增加逾倍，可投資股票數目大增至逾5600隻，遠高於目前近800隻。FRTIB於8月時曾公布，國際基金從未在中國進行投資，香港在相關基準指數的權重不足4%。

地緣政治及業績表現令撤資更容易

近年美國政府以國家安全為由，不斷收緊及更改對投資中資公司的限制，而隨地緣政治風險加劇，加上中國經濟復甦動力遲緩，全球投資者將中國排放在外的需求不斷增加。

法國巴黎銀行東亞地區策略團隊主管呂成指，過去5年，美國政府基金投資中國的政治壓力不斷增加，而近日中資股跑輸大市，令當局面對地緣政治及業績表現兩大因素下，更容易選擇從中國撤資，相信這是美國政府資金對中國風險敞口持續轉變的一部分。

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】雙11數據「神秘化」　 頂級帶貨直播銷售額鬧羅生門？

相關文章：【中美關係】美兩名參議員要求美國私募基金　每年均公開在中國的投資細節

相關文章：【中美關係】中美成立經濟領域工作組　就經濟金融領域加強溝通

編輯：陳韻妍

中國市場 港股 基金 政治 中美關係 退休基金 地緣政治 美國 中國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【陳德霖創業】圓幣科技謀推港元穩定幣　圓幣錢包11.16啟業

下一篇文章

財庫局副局長陳浩濂︰樂見亞開行採取多項舉措應對氣候變化　鼓勵善用香港綠色金融系统
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款