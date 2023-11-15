▲ 【中美關係】美國聯邦政府退休基金從中港股票撤資 憂美國進一步收緊對華投資限制

美國聯邦政府退休基金採納基金顧問公司Aon的建議，拒絕投資於中國及香港上市的股票。管理近700萬個退休定存戶口、資產規模達7,710億美元的聯邦退休儲蓄投資委員會（FRTIB）周三表示，將更改其規模約680億美元的國際基金所追蹤的國際基準指數，意味將放棄在香港的投資。

有關調整將令國際基金投資的國家增逾倍

Aon指，若目前對中國的投資限制只是進一步收緊對中港投資的開始，這種不確定性將超過部分投資的收益，特別是對中國敏感產業的投資限制、中資公司從美國交易所退市及對俄羅斯證券制裁等事件導致交易成本及回報波動。

國際基金將會把投資資產由MSCI歐洲、澳洲及遠東指數，轉至MSCI全球（美國、中國及香港除外）可投資市場指數。FRTIB稱，有關調整將令基金投資的國家增加逾倍，可投資股票數目大增至逾5600隻，遠高於目前近800隻。FRTIB於8月時曾公布，國際基金從未在中國進行投資，香港在相關基準指數的權重不足4%。

地緣政治及業績表現令撤資更容易

近年美國政府以國家安全為由，不斷收緊及更改對投資中資公司的限制，而隨地緣政治風險加劇，加上中國經濟復甦動力遲緩，全球投資者將中國排放在外的需求不斷增加。

法國巴黎銀行東亞地區策略團隊主管呂成指，過去5年，美國政府基金投資中國的政治壓力不斷增加，而近日中資股跑輸大市，令當局面對地緣政治及業績表現兩大因素下，更容易選擇從中國撤資，相信這是美國政府資金對中國風險敞口持續轉變的一部分。

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編輯：陳韻妍