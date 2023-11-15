財庫局副局長陳浩濂︰樂見亞開行採取多項舉措應對氣候變化　鼓勵善用香港綠色金融系統

▲ 財庫局副局長陳浩濂出席印度亞洲開發銀行年會 稱香港樂見亞開行採取多項舉措應對氣候變化

財經事務及庫務局副局長陳浩濓今天在印度新得里出席亞洲開發銀行（亞開行）的亞洲開發基金會議，他在會上發言指出氣候變化是全球面對的重大挑戰，香港樂見亞開行採取多項舉措應對氣候變化，並鼓勵亞開行善用香港的綠色金融系统支持其應對氣候變化的相關工作，包括引入私人資金支持可持續發展項目。

陳浩濓表示，事實上亞開行一直有利用香港的資本市場進行其融資活動。去年亞開行在香港市場發行了總值約七億美元的債券。香港的債券市場一直以來為亞洲地區投融資作出貢獻。根據國際資本市場協會（ICMA）自2016年起的數據，以亞洲機構於國際發行的債券計算，在香港的安排發行量連續七年位居全球首位，2022年更超過1000億美元，佔市場約三成。

在新得里期間陳浩濓與亞開行副總裁Scott Morris會面。陳浩濓表示，感謝他答應於來年一月來香港作「亞洲金融論壇」的演講嘉賓。會面時討論了香港可如何以知識分享協助亞開行的發展中成員，尤其是分享在金融科技、綠色金融、基礎建設等的經驗讓發展中成員借鑒。陳浩濓也鼓勵亞開行與香港舉辦更多行業對接活動，讓亞開行及其成員認識更多不同的香港企業以便將來使用其產品和服務。截至2022年底，香港企業投得的亞開行資助項目，例如採購合約及顧問服務等，累計總值已超過14億美元。