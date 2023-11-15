英國生活成本上漲 無家者求助人數創新高

英國前內政大臣柏斐文（Suella Braverman）上周批評，部分人將於公共場所搭帳篷視為生活方式，言論惹爭議。當地慈善機構Citizens Advice透露上月有超過8,000名無家者求助，創按月數字新高。

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10月有8,020名無家可歸的民眾向Citizens Advice求助，當中一半人為私人租戶。有超過2,000名私人租戶收到《租務改革法案》（Renters' Reform Bill）第21條的「無過失驅逐」通知後，獲得Citizens Advice支援。

有近兩萬人獲轉介至食物銀行，創按月數字第三高。超過4.5萬人尋求債務支援，創2014年以來新高。

英國在過去12個月內，除了威爾斯（Wales）以外所有地區因「無過失驅逐」求助的人數都達到或接近歷史新高，皆因威爾斯政府去年底修訂租賃法例，要求業主在未能作必要維修時保障租戶，並需在「無過失驅逐」前發出更多通知。

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英媒指與承造按揭的業主相比，租屋者可能更容易受利率導致的住屋成本上漲所影響。

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責任編輯：鄭錦玲