▲ 【股息收益】駿利亨德森：第三季香港的企業派息基本升3.7% 撇除房地產行業增近3倍

據駿利亨德森全球股息指數，全球股息在第三季度略為下降，股息總額下跌0.9%至4,219億美元。撇除一次性特別股息、匯率和其他技術因素調整後的基本增長率為0.3%。其中，亞太區（日本除外）的股息下跌至851億美元，基本縮減了9.4%，為全球股息最弱地區，但按歷史標準來看，派息總額仍相對較高。亞太區內三分一公司削減年度派息，較世界其他地區高出3倍。

中行及中移動派息貢獻最大

香港的股息基本上漲了3.7%至289億美元，增長貢獻主要來自中國銀行 （03988） 大幅上升，以及中國移動 （00941） 的較高末期股息，同時來自不同行業的一些公司也實現了良好的增長。大型石油公司中國海洋石油 （00883） 增長幅度溫和，但較低的油價意味沒有像去年第三季度一樣支付大筆特別股息，因此其整體派息大幅下降。

指數中三分之一的公司削減了股息，最大的下滑來自陷入困境的房地產業，行業的公司均削減或維持股息。若排除房地產業的削減影響，香港股息的第三季度增長幾乎增加了近3倍。

中國的股息基本增長7.8%

中國的股息亦創下新紀錄，主要由於中石油 （00857） 大幅增加派息，掩蓋了內銀股及內房股的不振表現。中國的股息基本增長7.8%，達到382億美元的歷史新高。中石油去年度股息上漲超過一倍，達到65億美元，使其成為第三季全球第二大派息公司，僅次於長期以來一直是中國最大派息公司的建設銀行 （00939） 。建行與其他內銀股一樣，第三季輕微削減股息，與全球銀行派付更高股息的趨勢相反。

駿利亨德森亞洲股息收益聯席投資組合經理Sat Duhra表示，隨利率長期高企的影響仍會持續，全球波動性將保持較高水平，但預計股息的壓力不會像盈利壓力那樣大，因為公司支付股息的能力仍然沒有受到質疑。

駿利亨德森對今年的股息預測略微下調，以反映較低的特別股息和美元走強。2023年的股息預測從1.64萬億美元下調至1.63萬億美元，年度增長4.4%，但不受匯率和一次性特別股息影響的基本增長高於預期。由於包括美國、法國、加拿大、瑞士和中國在內的幾個國家都有望實現歷史新高的股息支付，故公司將基本增長預測從5%提升至5.3%。

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編輯：陳韻妍