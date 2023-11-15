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【WhatsApp備份】Google將取消Android「無限備份」　最快下月生效

科技 16:06 2023/11/15

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Google Cloud是不少港人常用的雲端平台，Google自2018年宣布，Android版WhatsApp用戶可以不佔配額地，將聊天記錄儲存至Google Cloud，更成為不少Android用家的備份首選。然而，Google近日透露相關政策即將「發生變化」，WhatsApp備份將會計入用家的Google帳戶雲端儲存配額中。

【WhatsApp新功能】WhatsApp推出「語音對話」功能　大型群組可率先採用

Google昨（14日）於Android Help Community發表公告提到，相關措施將於今年12月開始，率先向WhatsApp測試版用戶實施，並將於明年初開始逐步向所有Android版WhatsApp用戶實施。

公告又提到，只要用家的Google Cloud尚有可用的儲存空間，將WhatsApp備份至Google Cloud的設定便會繼續有效。倘達到儲存限制，用家則需要透過刪除不需要的項目，來釋放空間用於資料備份。 

值得一提的是，以往曾於WhatsApp香港官網列明的「WhatsApp 備份不會佔用Google 雲端硬碟的儲存空間配額」的注意字句，經已刪改。另列明「如果超出儲存空間上限，您需要釋出 Google 帳戶中的空間才能繼續備份。」可見新政策即將「殺到」。

此外，由於目前每位Google Cloud用家均可以免費使用最多15GB的雲端儲存空間，預料新政策推出後，若仍然選擇將資料備份於Google Cloud的Android版用家，或需額外向Google購買更多雲端儲存空間。

【WhatsApp AI】WhatsApp AI貼圖出事　生成持搶兒童圖像

【暫停服務】WhatsApp即日起淘汰多款舊版手機　不再提供更新

責任編輯：殷凱怡

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