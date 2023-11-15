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【新股IPO】萬達商管投資者拒延期還款建議 料年底前來港上市機會微

股樓投資 16:33 2023/11/15

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引述外電報道，萬達集團旗下珠海萬達商管的上市前投資者，拒絕延期支付300億元人民幣及年底到期利息的初步提議，新建議表明珠海萬達商管短期內進行上市的可能性極微，根據條款若珠海萬達商管未能在今年底前上市，萬達同意向上市前投資者償還300億元人民幣。

 

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據了解，萬達向上市前投資者提出在4年內分期償還300億元人民幣，同時提供珠海萬達超過20%的股權作為抵押。目前，萬達正考慮其他增強流動性選擇，包括再出售購物中心部門的股權以及增加私人信貸額度。而根據其初步招股文件顯示，私募股權公司太盟集團是公司上市前的最大投資者，而王健林則透過大連萬達商業管理控制珠海萬達超過78%股權。

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記者：張以正

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