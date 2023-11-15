【新股IPO】知行科技傳11月底招股 集資額1億美元

內地自動駕駛解決方案供應商知行科技(iMotion Automotive Technology)計劃來港上市，並將於11月底招股，12月掛牌，集資額1億美元。不過據消息人士透露，由於全球金融市場仍然波動，有關計劃可能有變。





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知行科技成立於2016年，以蘇州為基地，根據其初步招股文件顯示，今年上半年收入5.43億元人民幣，按年增長51%；虧損9,975萬元人民幣，較去年同期虧損3億元有所收窄。

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是次上市集資所得，將用於提升自動駕駛解決方案及產品的研發；研發總部、生產廠房及新生產線有關的資本開支；提升產能及增強自動化能力。

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記者：張以正