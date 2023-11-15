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【本港樓市】許正宇：沒出現銀行大規模call loan　絕大部分住宅按揭借款人能續還款

股市 15:02 2023/11/15

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【本港樓市】許正宇：沒出現銀行大規模call loan　絕大部分住宅按揭借款人能續還款

財經事務及庫務局局長許正宇書面答覆立法會議員質詢表示，目前絕大部分按揭借款人都能繼續還款，因應銀行住宅按揭貸款拖欠比率近年一直處於低位，並沒有出現銀行大規模向住宅按揭借款人追收欠款的情況。

許正宇表示，雖銀行業的負資產按揭貸款宗數於今年第3季因樓價回落而有所上升，但銀行住宅物業按揭貸款的資產質素依然保持良好。其中，整體住宅按揭貸款拖欠比率由2021年12月底的0.04%，僅微升至今年9月底的0.07%；負資產住宅按揭貸款拖欠比率更低，於今年9月底為0.02%，上述數字均遠低於以往高位，反映絕大部分按揭借款人都能繼續還款。

據金管局了解，即使抵押物業價格下跌，從銀行取得住宅按揭貸款的借款人如能繼續如期還款，銀行一般不會要求他們提早還款。因應銀行住宅按揭貸款拖欠比率近年一直處於低位，並沒有出現銀行大規模向住宅按揭借款人追收欠款的情況。

許正宇：銀行不會單因抵押品估值轉變而調整信貸額度

許正宇又指，商用物業按揭貸款的情況與住宅物業按揭貸款的情況相同，從銀行取得商用物業按揭貸款的企業，如能繼續如期還款，銀行一般不會要求企業提早還款。至於以商用物業作抵押而取得信用額度的企業，銀行定期檢視其信貸額度時，會綜合考慮其信用狀況和還款能力，不會單因為抵押品估值轉變而調整額度。如調整額度，銀行亦會提早通知客戶並作好溝通，讓客戶有充分時間準備。

許正宇表示，今年上半年新造住宅按揭貸款的平均按揭成數為59%，按揭借款人的平均供款與入息比率亦處於40%的低水平，均通過物業按揭貸款利率壓力測試。即使近期利率上升，樓價出現調整，借款人的還款能力整體而言依然維持良好，銀行按揭客戶沒有出現大規模斷供情況。金管局會繼續密切留意市場發展，採取合適措施維持銀行體系穩定。

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