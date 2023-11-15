維港1號減價策略湊效　單日沽10伙　套現1.09億

由中國海外(00688)旗下啟德維港1號，發展商較早前增加折扣，基本折扣增至25.5%，個別單位最高折扣更高達29%至34%。增折扣減價策略湊效，新價單昨日生效，隨即單日沽10伙，套現約1.09億元。

中國海外地產董事總經理游偉光表示，買家當中60%為香港永久性居民；其餘40%為內地專才。項目已屆現樓，住宅單位成交後可隨即入住。項目自推出以來，至今累售638伙，套現約75.6億元。自行政長官施政報告有關調整樓市管理措施及合資格外來人才置業印花稅 「先免後徵」安排生效後，為樓市注入新動力。此外，行政長官施政報告提出在啟德區建造智慧綠色集體運輸，加強買家對啟德跑道區的入市信心，令近期跑道區成交增加。

發展商乘勢上載新銷售安排，加推18伙於本周六發售。

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