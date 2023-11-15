【小米1810】小米汽車傳小量試產 年底大量生產 明年2月上市

據內地媒體報道，小米集團（01810）生產汽車再有新消息，目前已實現小規模試產，料今年底前可大量生產，最快明年2月正式上市。

小米股價周三（15日）顯著造好，截至3時半報16.8元，升5.9%，成交額25億元。

【延伸閱讀】小米14首周銷量破百萬 雷軍：嚴重缺貨 拼命催單【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【有片睇】投資名家曾淵滄：港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間【見下頁】

據報道，位於北京經開區的小米汽車工廠的生產廠房已初見規模，辦公大樓有小米LOGO，大貨車和黃色工程車不時穿梭。報道引述零件供應商透露，小米汽車一期工廠內四大製造工藝（沖壓、焊接、塗裝、總裝）車間均已建好，已開始小批量試生產，生產好的車都停放在組裝車間。

按照小米董事長雷軍的規劃，小米汽車的首款汽車計劃第一年銷售10萬輛，此後三年累計交付90萬輛，意味著於2025年至2027年，小米汽車每年所需產能至少為30萬輛。

天風國際證券分析師郭明錤早前曾預測，小米首款汽車預計將會在2024年發售，售價或低於30萬元人民幣，出貨量估計約5至6萬輛，關鍵賣點為自動駕駛、軟體生態、800V快充與動力配置。

【延伸閱讀】友邦新業務價值勝預期帶動股價升 一文看清大行最新評級及目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：【青姐話】港股未轉勢 好友須努力

同場加映：【溫股知新】本周聚焦三憧憬 可惜成交唔夠勁

《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明