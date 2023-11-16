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【小米1810】小米汽車「SU7」亮相、傳最快明年2月上市　外型由BMW前設計師操刀（圖集）

股市 11:25 2023/11/16

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【小米1810】小米汽車據報已小量試產　或下月量產、明年2月上市

小米集團 （01810） 首款純電動車外型正式亮相，中國工信部最新發表「道路機動車輛生產企業及產品公告」（第377批），小米純電動轎車型號SU7、SU7Pro／Max在列，企業名稱為北京汽車集團越野車有限公司。有內地傳媒引述消息指，小米汽車已實現小批量試生產，新車或於明年2月上市。

工信部周三（15日）發布最新產品公告，刺激小米股價昨日升近6%，收報16.8元。不過，小米周四股價大幅回吐，最多曾跌7.5%，最新跌幅仍達6%，暫報15.76元。小米近期股價表現亮麗，近一個月升幅達25%。

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小米SU7由前 BMW iX 的主設計師操刀

小米兩款車型分別採用比亞迪旗下弗迪電池的磷酸鐵鋰電池，以及寧德時代 的三元鋰電池。圖片顯示，小米汽車尾部標識為「北京小米」。根據小米在向部分參與提前看的人士表示，新車的外型是由前 BMW iX 的主設計師操刀。

內媒報道指，位於北京經開區的小米汽車工廠的生產廠房已初見規模，辦公大樓有小米LOGO，大貨車和黃色工程車不時穿梭。報道引述零件供應商透露，小米汽車一期工廠內四大製造工藝（沖壓、焊接、塗裝、總裝）車間均已建好，已開始小批量試生產，生產好的車都停放在組裝車間。

據報知情人士指，小米汽車工廠已啟動了一段時間的小批量試生產，目前生產的車輛有數十輛。該廠在年底會開始大量生產，為明年2月車型上市做準備。知情人士表示，從外型設計來看，新車是一款轎車，與小鵬P7很像。

依規劃，小米汽車工廠分兩期建設，其中一期佔地約72萬平方米，年產能為15萬輛，2023年6月竣工；二期計劃於2024年動工，2025年完工。

集團創辦人兼董事長雷軍此前指，小米汽車「進展非常順利」，預計明年上半年正式上市。

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責任編輯︰梁浩碩

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