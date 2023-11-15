【搶人才】銀行學會：銀行業人才缺口擴大　冀政府和業界資助大學生吸引入行

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗今在銀行業人才培訓及發展調查發布上表示，疫後人才恢復流動，而政府推出很多政策，亦推動銀行在ESG方面等新業務發展，銀行業人手本來已不足，而新業務發展下人才需求更大，故認為今年銀行業人才缺口比去年更大。她希望政府就不同範疇可推出更多相關資助計劃，亦希望政府、業界多資助大學生，以吸引他們畢業後入行。

香港銀行學會未來銀行業委員會成員黃小玲表示，隨着政府推出很多招攬人才措施，可助業界紓緩壓力，而業界已經跨學科、跨界別招聘，加大人才庫，以配合金融業變化。她又指，業界多管齊下方式挽留人才，包括提供培訓及晉升機會，亦推動企業文化，包括家庭友善政策，令員工可兼顧家庭和工作。

招聘困難包括其他行業競爭、資源有限等

學會今公布年度銀行業人才培訓及發展調查，調查今年5月底至8月中進行，收集了770名受訪者意見，受訪者主要是本地銀行和金融服務業從業員。結果顯示，銀行在招聘方面的主要困難包括「來自其他行業/專業的競爭」、「預算或資源有限」和「缺乏具有專業技能的合資格申請者」。

96%受訪者認為，提升現有員工技能以適應業務變化是解決技能缺口的關鍵方法。逾7成負責人力資源部門的受訪者同意人才短缺的挑戰，當中58%承認「難以用招聘來代替失去的專業知識和經驗」是機構面臨的最大問題。

黃小玲表示，未來將不斷有新的工種和所需的技能出現，建議銀行加強人才發展方面的資源投放，並採取積極措施，如為現有員工轉型增值及提升技能，有效加快本地人才的招聘流程，及考慮提高員工待遇，以挽留和吸引更多人才，進一步豐富香港的金融人才庫。

科技及數據技能為業界最需填補的技能缺口

調查亦發現，94%受訪者認為「科技及數據技能」是業界最需要填補的技能缺口，其次86%受訪者認為是「綠色及可持續金融相關技能」，84%受訪者認為是「銀行業新知識及技能」，三者需求情況較去年均微升。

科技及數據技能方面，75%受訪者認為「人工智能和大數據」方面的技能需求最大，較去年升7個百分點。綠色及可持續金融相關技能方面，8成受訪者認同掌握環境、社會和管治（ESG）知識有利於事業發展前景，尤其希望有更多「氣候相關金融風險評估與管理」方面的培訓。

銀行業新知識及技能方面，分別有74%及58%受訪者認為「監管和合規」和「大灣區及跨境市場知識」是本地從業員最需要提升的兩大技能。而有87%受訪者指跨境專業資格互認將有助鼓勵更多人才到粤港澳大灣區發展事業。

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記者：胡學能