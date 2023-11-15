  • 25°C
香港時間 : 20231115日 (週三) 15:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英女巴士上突發難 稱「只有猶太人食麥當勞」

環球社會熱點 15:05 2023/11/15

分享：

分享：

英國周末舉行聲援巴勒斯坦遊行，據悉多達約30萬人參與。有網民發布影片，指當日在倫敦乘搭巴士時，突然被人質問是否猶太人，對方更稱「只有猶太人食麥當勞」（only Jews eat McDonald's）。

紐約大學涉加劇反猶太主義遭起訴 學生控拒行反歧視政策 【下一頁】

英國媒體報稱，一名乘客上周六（11日）在倫敦坐巴士與丈夫討論麥當勞的薯條時，突然被另外一名乘客質問自己是否猶太人，更揚言「只有猶太人食麥當勞」。

流傳影片可見，一身黑色打扮的女子突然上前質問。眼見對方拍攝，女子更伸手拍打手提電話，幸有乘客挺身而出隔開兩人。女子不滿被觸碰，口出惡言威脅傷害他人。

點擊圖片放大
+4
+3

以高官籲加沙巴人自願移民 指加沙無法獨立生存 【下一頁】

女子其後在車廂內大聲辱罵，表示眾人是否不滿自己提及猶太人，是否自己表示要解放巴勒斯坦或是支持巴勒斯坦人士。眼見更多人舉機拍攝，女子憤而威脅眾人停止，否則會打爛各人的電話。

拍攝者事後受訪時表示，事件讓猶太人對現時身處倫敦感到不安全。目擊者指自己身為納粹大屠殺受害者後代，正歷經自小被教導可能面對的危險，對如今倫敦的狀況感到震驚及悲傷。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【以巴戰爭】美證加沙醫院涉軍事行動 以軍精準打擊哈馬斯
今日
【以巴戰爭】美證加沙醫院涉軍事行動 以軍精準打擊哈馬斯
【以巴戰爭】哈馬斯願放70人質換5日停火 以軍首認仍被擄女兵身份（第二版）
2023/11/14
【以巴戰爭】哈馬斯願放70人質換5日停火 以軍首認仍被擄女兵身份（第二版）
以國老婦長年助加沙巴人 證亡於哈馬斯突襲
2023/11/14
以國老婦長年助加沙巴人 證亡於哈馬斯突襲
美極左記者質問以巴停火 民主黨參議員拒支持發火威脅（有片）
2023/11/14
美極左記者質問以巴停火 民主黨參議員拒支持發火威脅（有片）
【以巴戰爭】華府內對處理手法存疑 布林肯重申支持盡快落幕
2023/11/14
【以巴戰爭】華府內對處理手法存疑 布林肯重申支持盡快落幕

你可能感興趣

【以巴戰爭】美證加沙醫院涉軍事行動 以軍精準打擊哈馬斯
今日 11:22
【以巴戰爭】美證加沙醫院涉軍事行動 以軍精準打擊哈馬斯
【以巴戰爭】哈馬斯願放70人質換5日停火 以軍首認仍被擄女兵身份（第二版）
19:01 2023/11/14
【以巴戰爭】哈馬斯願放70人質換5日停火 以軍首認仍被擄女兵身份（第二版）
以國老婦長年助加沙巴人 證亡於哈馬斯突襲
17:34 2023/11/14
以國老婦長年助加沙巴人 證亡於哈馬斯突襲
網絡熱話 歧視 地緣政治 英國 倫敦 巴勒斯坦 麥當勞 以色列

下一篇文章

紐約大學涉加劇反猶太主義遭起訴 學生控拒行反歧視政策
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款