英女巴士上突發難 稱「只有猶太人食麥當勞」

英國周末舉行聲援巴勒斯坦遊行，據悉多達約30萬人參與。有網民發布影片，指當日在倫敦乘搭巴士時，突然被人質問是否猶太人，對方更稱「只有猶太人食麥當勞」（only Jews eat McDonald's）。

紐約大學涉加劇反猶太主義遭起訴 學生控拒行反歧視政策 【下一頁】

英國媒體報稱，一名乘客上周六（11日）在倫敦坐巴士與丈夫討論麥當勞的薯條時，突然被另外一名乘客質問自己是否猶太人，更揚言「只有猶太人食麥當勞」。

流傳影片可見，一身黑色打扮的女子突然上前質問。眼見對方拍攝，女子更伸手拍打手提電話，幸有乘客挺身而出隔開兩人。女子不滿被觸碰，口出惡言威脅傷害他人。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

以高官籲加沙巴人自願移民 指加沙無法獨立生存 【下一頁】

女子其後在車廂內大聲辱罵，表示眾人是否不滿自己提及猶太人，是否自己表示要解放巴勒斯坦或是支持巴勒斯坦人士。眼見更多人舉機拍攝，女子憤而威脅眾人停止，否則會打爛各人的電話。

拍攝者事後受訪時表示，事件讓猶太人對現時身處倫敦感到不安全。目擊者指自己身為納粹大屠殺受害者後代，正歷經自小被教導可能面對的危險，對如今倫敦的狀況感到震驚及悲傷。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培