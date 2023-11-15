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紐約大學涉加劇反猶太主義遭起訴 學生控拒行反歧視政策

環球政治 14:29 2023/11/15

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以巴戰爭加劇美國校園內的種族對立情緒，有三名猶太學生周二（14日）入稟曼哈頓法院，控告紐約大學拒絕執行反歧視政策，加劇校園的反猶太主義。

以高官籲加沙巴人自願移民 指加沙無法獨立生存 【下一頁】

三名原告人均於該校就讀三年級，分別名為因格貝爾（Bella Ingber）、Sabrina Maslavi和塔維勒（Saul Tawil）。三人指控學校創造一個敵對環境，使猶太學生遭受普遍的反猶太主義仇恨、歧視、騷擾和恐嚇。

原告指控紐約大學違反聯邦民權法及提供原告期望的教育之職責。他們稱校方拒絕執行反歧視政策，反猶太主義早已成為校園制度問題，並且自以巴戰爭上月爆發以來變得更嚴重。

因格貝爾和Maslavi參加10月17日支持以色列的默哀活動時，看到附近的親巴勒斯坦團體教職員工和學生焚燒一面以色列國旗，並向猶太學生做出「割喉」的手勢。

塔維勒表示守夜活動結束後，他在街上遭到騷擾並向校方求助。但校園保安人員表示，在2021 年和2022年反亞裔暴力事件激增之後，校方已加強保安。

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三人更不滿學校管理人員忽視、拖慢處理或以情緒操控方式處理猶太學生的投訴，包括該校校長米爾斯（Linda Mills）。

起訴文件指，米爾斯本月駁回4,000名學生表達對反猶太主義憂慮的請願信，稱上述問題被過分誇大，並斥責猶太學生危言聳聽。

原告尋求校方解僱涉事員工，將涉及反猶太主義的學生予以停職或開除，並向受影響猶太學生支付補償性和懲罰性賠償。

紐約大學發言人表示，該校極其嚴肅對待反猶太主義和其他形式仇恨，並為首批譴責巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）襲擊以色列的美國大學。

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責任編輯：鄭錦玲

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