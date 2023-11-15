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【AI狂潮】75%港企AI準備度仍不足　數據孤島、基礎架構未完善成致命原因

科技 14:22 2023/11/15

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最新研究調查發現，75%受訪香港企業在AI準備度上，仍存有明顯不足。

人工智能（AI）技術其實在多年前已出現，但隨著生成式AI技術去年起開放予公眾使用，再度掀起一股AI熱潮，影響商業和日常生活各個層面。全球企業均開始深究如何應用技術，提升業務營運效率。不過，最新研究調查卻發現，75%受訪香港企業在AI準備度上，仍存有明顯不足。

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思科（Cisco）今（15日）發布首份《人工智能準備度指數》調查，旨在探討企業運用和部署AI的情況，是次調查共訪問全球逾8,000間企業，其中204間為香港企業。思科香港、澳門及華南區總經理封小韵在簡布會上解釋，之所以進行是次調查，主要是因去年生成式AI機械人ChatGPT的爆紅，促使社會捲起AI浪潮，也令企業都意識到AI技術的發展潛力，紛紛採取行動作加以應用。但同時該企也察覺到，並非所有企業都懂得如何作部署，因此決定藉此調查，來了解情況。

9成5受訪港企　同意部署AI迫切性上升

而報告確實也指出，95%受訪香港企業認為，過去六個月部署AI及相關科技的迫切性上升。同時，75%受訪者意識到AI對其業務有顯著的影響，封小昀加以補充，沒有任何人選擇「AI對其業務沒有影響」的選項，「可見AI已是不可扭轉的趨勢。」

雖則如此，但報告卻發現，75%香港企業的準備度上仍存有明顯不足。尤其在數據處理方面，72%受訪香港企業中的數據，存在一定程度的孤立或碎片化，為企業帶來嚴峻挑戰。因為整合各種來源的數據，並使其能適用於AI尤為複雜，或會影響充分運用AI應用的能力。

思科今發布首份《人工智能準備度指數》調查，旨在探討企業運用和部署AI的情況。左起：思科香港及澳門系統工程總監朱錦滔 及 思科香港、澳門及華南區總經理封小韵。（曾曉汶攝）

同時，思科香港及澳門系統工程總監朱錦滔又指，需要AI處理龐大資料，進行訓練與更高速的傳輸，運算需求相當龐大，IT架構尤其重要，預計60%香港企業將需要更多數據中心圖形處理器（GPUs），以支援當前和未來的人工智能工作負載。惟逾半（51%）受訪企業在應對當前IT基礎架構中的新AI挑戰時，只有中等或有限的可擴展度，網絡或無法滿足AI的工作負載。

若未能在一年內採取行動　將嚴重影響業務

朱錦滔坦言，大多數香港企業深明AI將為業務帶來重大影響，但許多仍存在許多疑慮及不理解，未有確切的準備方案。他強調，若企業再不及早做好準備，或有機會失去競爭優勢。事實上報告也提到，63%受訪企業亦認為，現時正與時間競賽，深信最多只有一年時間來部署AI策略，否則業務將受負面影響。

朱錦滔強調，要提升AI準備度，企業必須及時制定內部政策及指引，確保與行業步伐一致；目前應儘快打破數據孤島，為部署未來建設架構做好準備，著眼長遠，放眼未來。

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記者：曾曉汶

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