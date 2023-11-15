【人才趨勢】數碼轉型+新產品大增　銀行業Fintech、ESG人才成搶手貨

▲ （朱永倫攝）

全球人才渴市，如何解決行內人手不足的問題，是各行各業的重點議題。香港銀行學會今（15日）發布《銀行業人才培訓和發展調查2023》並提到，金融科技、綠色及可持續金融，和跨境業務，三大人才領域的技能需求持續上升。其中，行內對「人工智能（AI）及大數據」技術需求最中。

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調查結果顯示，在銀行業面對業務創新和轉型的挑戰下，94%受訪者將「科技及數據技能」視為業界最需要填補的技能缺口，而「綠色及可持續金融相關技能」（86%）及「銀行業新知識及技能」 （84%）同樣需求殷切，三者需求情況較去年均稍微上升。

在「科技及數據技能」方面，75%受訪者認為「人工智能和大數據」方面的技能需求最大。與去年的68%相比，可見相關技能在銀行業的重要性顯著上升。而在「綠色及可持續金融相關技能」方面，8成受訪者認同掌握環境、社會和管治（ESG）知識有利於事業發展前景，尤其希望能夠接受更多「氣候相關金融風險評估與管理」（72%）方面的培訓。

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，雖然業界近年來一直積極培育人才，但由於金融業轉變大，銀行除需要維持現有的服務及工作外，亦需要人手發展金融科技相關的服務；加上，市場對綠色科技、ESG相關產品需求大增，使人才需求亦持續上升。「人才本來就不足，需求增加使Gap（缺口）更大。」

人才缺口擴大 Upskill成重要出路

她續指，除金融科技、ESG人才外，行業對前線財富管理人才的需求同樣急切，故何謂「咩人都要，任何學科和背景出身的人士，都是業界需要的人才」。另疏述調查結果強調，提升員工技能（Upskilling）是解決技能缺口重要方法。

香港銀行學會未來銀行業委員會成員黃小玲則補充，隨著金融業數碼轉型，業界對人才的要求愈來愈高。人才不但要具備更多本地金融相關的專業知識外，在跨國及跨境財富管理需求上升的情況下，跨境的金融知識和視野同樣十分重要。因此，近年業界積極培訓人才之餘，亦進一步發掘跨界別人才，冀擴大本地金融業的人才庫。

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記者：殷凱怡

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