以高官籲加沙巴人自願移民 指加沙無法獨立生存

以色列財政部長斯莫特里赫（Bezalel Smotrich）表示，加沙地區（Gaza）無法作為獨立實體生存，呼籲當地的巴勒斯坦阿拉伯人自願移居其他國家，同意促請西方國家接收自願離開的加沙巴勒斯坦民眾。

【以巴戰爭】美證加沙醫院涉軍事行動 以軍精準打擊哈馬斯 【下一頁】

隸屬極右政黨宗教鍚安主義者黨（Religious Zionist Party）的斯莫特里赫周二（14日）表示，加沙地區缺乏天然資源及可依賴維生方式，而且面積細小，無法以獨立實體生存。他亦同時表明，以色列不會接受加沙以獨立實體存在。

斯莫特里赫指加沙75年來一直充斥難民﹑貧窮及安全問題，當地巴勒斯坦阿拉伯人士自願移居其他國家是正確的人道解決方法。

以色列兩名國會議員周一（13日）在美國華爾街日報撰文，促請西方國家應該收留自願離開加沙的巴勒斯坦民眾，斯莫特里赫認同此方案。

以國老婦長年助加沙巴人 證亡於哈馬斯突襲 【下一頁】

然而，阿拉伯國家及巴勒斯坦人士指控以色列，嘗試重演1948年的巴勒斯坦人大逃亡事件。巴勒斯坦自治政府外交部批評斯莫特里赫言論，屬以色列殖民及種族歧視巴勒斯坦人的計劃之一，表明唯一解決辦法是終止以色列的佔領。

以色列曾經佔領加沙長達38年，並在2005年後撤軍及放棄在當地設立的屯墾區定區居點。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）強調以方無意永久控制加沙，但明言以國會無限期維持加沙安全。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培