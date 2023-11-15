  • 25°C
香港時間 : 20231115日 (週三) 13:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】敏華控股中期按年多賺4%　派中期息15仙不變

股市 12:33 2023/11/15

分享：

分享：

【業績】敏華控股中期按年多賺4%　派中期息15仙不變

梳化、床具製造商敏華控股 （01999） 公布中期業績。敏華半年公司權益擁有人應佔溢利11.4億元，按年升4%。每股盈利29.05仙，派中期息每股15仙，按年維持不變。敏華股價績前升2.3%，報5.34元。

期內，總收益91.5億元，按年減少4%，毛利34.9億元，跌3.2%，毛利率39.1%，升0.3個百分點。其中，沙發及配套產品業務共實現收入約61.8億元，按年減少約7.9%。

敏華表示，中國區業務在消費降級和經濟彈性不足中，按人民幣計實現雙位數收入增長；海外市場於本財年的第二季度實現較好復蘇，但期內整體收入依受到海外復蘇過程影響。

內地房地產低迷和相對弱需求的市場環境中，實現中國市場收入約60.7億元，中國市場主營業務收入約60億元（不包含房地產、商場物業及其他業務收入），按年增長約5.1%，人民幣市場本幣口徑增長約11%，沙發銷量增長約27.6%至約53.5萬套。

來自北美市場收入按年跌20.5%至約20.4億元。期內公司未再向客戶收取海運附加費，剔除海運附加費影響，北美市場收入下降約5.4%。歐洲及其他海外市場（不包括Home集團）的收入有所下降。主營業務收入跌20.6%至約5.3億元，歐洲及其他海外市場沙發銷售為約3.8億元，跌約8.8%。

Home集團的收入按年升約6.7%。集團於烏克蘭的生產設施並無受到嚴重破壞，惟管理層會持續監察俄烏戰爭的烏克蘭局勢。

ET財智Talk
【ET財智Talk】日股明年能否繼續跑贏？渣打陳正犖分析日股前景及日圓走勢

【大行報告】花旗：北美業務盈利能力遜預期 下調敏華控股目標價至9.5元

【業績】敏華控股全年少賺近15%、削末期息41%至10仙　主席黃敏利：內地傢俱銷量未來2至3年或會下滑（第二版）

責任編輯︰梁浩碩

港股 敏華控股（01999）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股期貨】美期續向好　道指期貨升55點、納指期貨升0.3%（不斷更新）

下一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介昆侖能源、建滔集團、華潤電力
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款