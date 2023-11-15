▲ 【業績】敏華控股中期按年多賺4% 派中期息15仙不變

梳化、床具製造商敏華控股 （01999） 公布中期業績。敏華半年公司權益擁有人應佔溢利11.4億元，按年升4%。每股盈利29.05仙，派中期息每股15仙，按年維持不變。敏華股價績前升2.3%，報5.34元。

期內，總收益91.5億元，按年減少4%，毛利34.9億元，跌3.2%，毛利率39.1%，升0.3個百分點。其中，沙發及配套產品業務共實現收入約61.8億元，按年減少約7.9%。

敏華表示，中國區業務在消費降級和經濟彈性不足中，按人民幣計實現雙位數收入增長；海外市場於本財年的第二季度實現較好復蘇，但期內整體收入依受到海外復蘇過程影響。

內地房地產低迷和相對弱需求的市場環境中，實現中國市場收入約60.7億元，中國市場主營業務收入約60億元（不包含房地產、商場物業及其他業務收入），按年增長約5.1%，人民幣市場本幣口徑增長約11%，沙發銷量增長約27.6%至約53.5萬套。

來自北美市場收入按年跌20.5%至約20.4億元。期內公司未再向客戶收取海運附加費，剔除海運附加費影響，北美市場收入下降約5.4%。歐洲及其他海外市場（不包括Home集團）的收入有所下降。主營業務收入跌20.6%至約5.3億元，歐洲及其他海外市場沙發銷售為約3.8億元，跌約8.8%。

Home集團的收入按年升約6.7%。集團於烏克蘭的生產設施並無受到嚴重破壞，惟管理層會持續監察俄烏戰爭的烏克蘭局勢。

【大行報告】花旗：北美業務盈利能力遜預期 下調敏華控股目標價至9.5元

【業績】敏華控股全年少賺近15%、削末期息41%至10仙 主席黃敏利：內地傢俱銷量未來2至3年或會下滑（第二版）

責任編輯︰梁浩碩