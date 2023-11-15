美眾院通過新臨時撥款法案 料可避過停擺

美國眾議院周二（14日）通過一項新的臨時撥款法案，向政府部門撥款以運作至明年1月中。法案已移交參議院審議，暫時獲兩黨領袖支持，料美國政府可順利避過11月18日停擺。

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眾院以336票贊成對95票反對的票數通過法案，209名民主黨人及127名共和黨人投贊成票，2名民主黨人和93名共和黨人投反對票。

約翰遜（Mike Johnson）成功克服部分共和黨友的反對聲音，為他上任議長以來的一次重大勝利。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）於眾院表決後發聲明，指他很高興法案獲兩黨通過，他將與參院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）合作以通過法案。

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這項法案將政府撥款延長至明年，確保國會有更多時間制定詳細撥款法案，涵蓋軍事及科學研究等多個領域。

其中軍事建設、退伍軍人福利、交通、住屋、城市發展、農業、食品及藥物管理局（FDA）、能源和水項目的資金延長至明年1月19日。包括國防等聯邦行動資金則延長至明年2月。

不過部分右翼共和黨人表示，對法案未涵蓋大幅削減開支和邊境安全措施感到沮喪。

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責任編輯：鄭錦玲