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【王健林旗下】珠海萬達商管年底前IPO可能性微乎其微　投資者拒絕萬達延期還款建議

股市 11:42 2023/11/15

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【王健林旗下】珠海萬達商管年底前IPO可能性微乎其微　投資者拒絕萬達延期還款建議

彭博引述知情人士透露，大連萬達集團旗下珠海萬達商業管理的投資者，已拒絕了萬達的初步提議，即延期支付300億元（人民幣‧下同）股權回購款及年底到期利息，並要求在距離付款期限僅6周的情況下提出更優厚提案。知情人士指，萬達擬在4年內分期償還予珠海萬達的投資者，同時提供珠海萬達超過20%的股權作為抵押。

根據原始投資條款，若珠海萬達於今年底仍未能上市，萬達同意向上市前投資者支付300億元的股權回購款。新提案則暗示，珠海萬達很快進行首次公開發行（IPO）的可能性微乎其微。

私募基金PAG是珠海萬達IPO前融資中最大投資者

報道稱，萬達正考慮一系列選項，包括額外出售珠海萬達的股份和私募債權融資，以增強流動性。

據珠海萬達的初步招股書，私募基金PAG是珠海萬達IPO前融資中最大投資者，王健林則透過大連萬達商業管理控制珠海萬達超過78%股權。知情人士稱，延期支付建議將使大連萬達保留珠海萬達的控股權。

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編輯：陳韻妍

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