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【日圓走勢】日本第三季GDP按年下跌2.1%、重陷收縮　每百日圓兌港元回升至5.18

宏觀解讀 11:18 2023/11/15

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【日圓走勢】日本第三季GDP按年下跌2.1%、重陷收縮　每百日圓兌港元回升至5.18

由於進口通脹打壓消費者需求，加上出口需求下跌，日本第三季國內生產總值（GDP）按年下跌2.1%，為兩年來最大跌幅，而且跌幅亦大於市場預期的0.6%，也是3個季度以來首次收縮；按季則跌0.5%，跌幅亦大於市場預期的0.1%。日本首季和次季經濟在修訂後分別增長3.7%及4.5%。日圓兌每美元報150.6，每百日圓兌港元5.18。

私人消費按季持平

國內消費按季下跌0.6%，與市場原先預計的增長0.3%大相逕庭；私人消費按季持平，市場原先估計增長0.2%。資本支出亦拖累經濟表現，按季跌幅雖減慢至0.6%，遜市場預期的增長0.3%。

分析認為，由於明年中以前實質家庭收入下降，因此削弱消費意慾。日本政府早前公布，將推出規模達13.2萬億日圓（約6786億港元）的刺激經濟方案。

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編輯：陳韻妍

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