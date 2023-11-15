【智慧物流】處理能力升7成　DHL智慧物流助查可疑貨物

特首李家超在施政報告提及《現代物流發展行動綱領》，朝着智慧化、現代化、綠色及可持續化等方向，推動物流業高質量發展。國際速遞公司DHL Express昨宣布位於香港機場的中亞區樞紐中心已完成第3期擴建，全面運作時，每小時最高處理貨量大幅提升7成，並引入人工智能等技術提升效率，而中心天台安裝的3,450塊太陽能板，總太陽能發電量預計每小時能高達1.68千兆瓦，相當於每年減少了850噸碳排放。

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DHL 中亞區樞紐中心是DHL Express 全球三大樞紐中心之一，為DHL目前於亞太區最大型基建投資項目，連接亞太和世界各地，同時支援亞太區內的貿易往來，累計投資額高達49 億元。DHL Express 行政總裁John Pearson 表示，DHL 在全球三個樞紐中心共投資超過18 億歐元（約150 億港元），位處香港的DHL 中亞區樞紐中心處理該公司接近兩成的全球貨件量，隨着全球貿易在疫後漸復常，是次投資將加強DHL 全球和亞太區網絡。

政務司司長陳國基在揭幕典禮上表示，施政報告制定了《現代物流發展行動綱領》，重點發展智慧化、綠色及可持續化、以及高質量發展︰「DHL Express 作為重要的夥伴以達致以上目標，其全球樞紐中心的擴建，支持我們的香港國際機場由城市機場發展成為機場城市，進一步提升香港國際機場的貨運處理能力。我們亦加強香港作為粵港澳大灣區航空貨運樞紐地位，大灣區是全球其中一個最大的製造業集中地，擁有超過8,600 萬潛在客戶，為業界帶來無盡機遇。」

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政務司：增機場貨運處理能力

在特首提出的物流綱領裏提到，要重點發展智慧化、綠色及可持續發展，DHL Express 香港及澳門高級副總裁暨董事總經理吳志忠表示，在擴建完成的DHL 中亞區樞紐中心在各方面追求智慧物流、綠色及可持續發展︰「建立碳中和建築物是DHL 2025 年永續發展藍圖的一部分，透過先進技術和最佳管理方式，確保貨物在高效率且環保的方法下運送。」

其中一項就是太陽能發電，他指出，DHL中亞區樞紐中心的天台已安裝了3,450 塊太陽能板，總太陽能發電量（PV）預計能高達1.68千兆瓦小時（GWh），相當於每年減少850 噸碳排放。此外，該中心亦採用了多項環保設施，例如電動車、LED 照明和高效率氣冷式散熱裝置，以減少溫室氣體排放。中心亦是DHL 首個在亞太區設置電池儲能系統的設施，也是香港機場首個在機場內配備的電池儲能的合作夥伴。

系統能儲存日間沒用完的額外太陽能電力，並在較繁忙的夜間時段釋出電力，大大提高可再生能源的利用，每年可節省12.5 萬千瓦小時的電力及減少49 噸碳排放。吳志忠又稱，這些系統和節能措施，節省的電力和碳排放，相當於種植4 萬棵樹。

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智慧物流助查可疑貨物

在智慧物流方面也應用了各種新技術。隨着全球消費模式變化，來自B2C（企業對消費者）的電商貨件日益增加，比以前傳統B2B（企業對企業）以一整個貨櫃為單位不同，B2C 要處理的貨件資料來得更多，但在疫後人手困難下，將更難用人力來處理愈來愈多的貨件。吳志忠表示，該中心利用人工智能再配合電腦斷層掃描X 光系統，能迅速及準確地判斷X 光照片裏貨物的內容是否可疑貨物。X 光掃描系統比現時的檢查速度提升兩倍，人手需求也更低，大為提升了運作效率及準確性。

電腦斷層掃描X光 檢查快又準此外，DHL 中亞區樞紐中心採用全自動貨件處理系統，每小時最高處理貨量達12.5 萬件貨件，較擴建前提升70%。當中心全面運作，其每年處理貨運量更高達106 萬噸，較擴建前提升50%，其最高貨件處理量，更將比2004 年首次落成時增加6 倍之多。

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本報記者：李智賢

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