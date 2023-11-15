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【中東機遇】南方沙特ETF 11月29日掛牌　掛牌日獲高規格待遇、沙特阿美非最高權重股

股市 11:10 2023/11/15

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【中東機遇】南方沙特ETF 11月29日掛牌　掛牌日獲高規格待遇、沙特阿美非最高權重股

財政司司長陳茂波早前預告，香港將有亞洲首家投資沙特阿拉伯股票的交易所買賣基金（ETF），南方東英本周公布，南方東英沙特阿拉伯ETF （02830） 將於11月29日（星期三）掛牌，該ETF追蹤富時沙特阿拉伯指數。除了港元櫃台，南方沙特同樣設有人民幣櫃台-82830，但按現時滬深港通安排，該ETF暫時沒有機會成為港股通投資範圍。

南方沙特每手買賣單位為10個，全年經常性開支比率估計為1.2%，擬採用實物代表性抽樣策略和合成代表性抽樣策略的組合，以達致子基金的投資目標。

沙特阿美非權重最高股份　ETF掛牌日獲主權基金代表撐場

雖然石油巨企沙特阿美（Aramco）為本地最知名的沙特企業，富時沙特阿拉伯指數56家成份股中，權重最高的是Al Rajhi Bank（約13%），沙特阿美、沙特國家銀行以9.9%和9.4%，跟隨其後。以行業計，金融股在指數權重達42%，原材料佔20%，能源佔11%。

據最新資料，南方沙特掛牌獲香港金融監管機構重視。在掛牌當日，不單香港財政司司長、證監會行政總裁梁鳳儀、港交所行政總裁歐冠昇都會上台演講，當地主權基金-沙特阿拉伯公共投資基金（Public Investment Fund）也會有高層致辭。

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編輯：麥德銘

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