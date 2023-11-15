【以巴戰爭】美證加沙醫院涉軍事行動 以軍精準打擊哈馬斯

美國政府表示，有情報顯示巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）利用加沙（Gaza）的醫院作軍事用途。以色列軍方亦表明，明確對準醫院內特定區域展開攻勢，呼籲匿藏的哈馬斯武裝分子投降。

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美國白宮發言人柯比（John Kirby）表示，獨立情報指哈馬斯武裝分子利用加沙最大醫院Al-Shifa及其他醫院下方的地道，隱藏軍事行動及脅持人質。柯比指情報透露哈馬斯使用特定醫院作為指揮中心，甚至作為武器庫。

總統拜登（Joe Biden）亦回應以巴局勢，指每日與各方商討人質獲釋事宜，並對被擄人質表示

「頂住，我哋嚟緊。」（Hang in there, we're coming）

美國媒體引述以方政界高層消息指出，人質釋放協議取得進展，估計未來48至72小時內會有突破出現。

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以軍周三（15日）稱基於情報及行動需要，向Al-Shifa醫院繼續發動攻勢。以軍指針對匿藏的哈馬斯武裝分子，對準醫院內的特定地區，強調軍隊曾接受訓練在類似環境作戰，無意傷害平民。

以軍發言人中校勒那（Peter Lerner）聲稱，Al-Shifa醫院及建築群是哈馬斯的行動中心，甚至可能是哈馬斯軍事行動舉足輕重的核心所在。

哈馬斯持續否認醫院涉及軍事行動，批評美國背書以色列的聲稱為以軍殘忍屠殺醫院「開綠燈」，指責美國總統拜登及以色列要為行動負全責。

哈馬斯聲稱醫院內有650名病人，另有5,000至7,000名平民被困，以軍持續發動攻擊。由於燃料﹑食水及補及短缺，哈馬斯稱醫院近日已有40人喪生。加沙衛生部門發言人表示，被圍困的巴勒斯坦民眾挖掘大型墓地，埋葬大批死者。

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責任編輯：吳漢培