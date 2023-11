【以巴戰爭】美證加沙醫院涉軍事行動 以軍精準打擊哈馬斯

美國政府表示,有情報顯示巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯(Hamas)利用加沙(Gaza)的醫院作軍事用途。以色列軍方亦表明,明確對準醫院內特定區域展開攻勢,呼籲匿藏的哈馬斯武裝分子投降。

以國老婦長年助加沙巴人 證亡於哈馬斯突襲 【下一頁】

美國白宮發言人柯比(John Kirby)表示,獨立情報指哈馬斯武裝分子利用加沙最大醫院Al-Shifa及其他醫院下方的地道,隱藏軍事行動及脅持人質。柯比指情報透露哈馬斯使用特定醫院作為指揮中心,甚至作為武器庫。

總統拜登(Joe Biden)亦回應以巴局勢,指每日與各方商討人質獲釋事宜,並對被擄人質表示

「頂住,我哋嚟緊。」(Hang in there, we're coming)