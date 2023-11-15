【網購危機】Apple官網購iPhone 15　英網民竟收到Android假機

在網購盛行、網購陷阱亦時有發生的時代下，不少消費者透過蘋果（Apple）官網購入iPhone，以防買到假貨或翻新機。然而，近日有英國網民聲稱在Apple官網仍買到假貨，iPhone 15 Pro Max變Android機。

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英國網民Ed早前於社交平台Reddit發文聲稱，他從Apple官網訂購了一部iPhone 15 Pro，在收到官方寄出的訂單及出貨確認信後，亦透過速遞公司DPD的包裹追蹤功能，來追查包裹運送情況。惟最終收貨時發現收到的新機，竟是使用Android作業系統的假iPhone。

他續指，由於手機的包裝看起來跟正品無異，一開始並無發現異樣。拆開盒裝後發現，外型雖然與iPhone 15 Pro Max相似，但手機不但機身下半部分疑似較寬、已貼上屏幕保護貼，更已預先安裝了Facebook、YouTube等應用程式。在實際使用後，確認該手機使用的作業系統是偽冒成iOS的Android系統，令他感到十分訝異。

事後，外媒《mashable》聯絡到Ed並向其了解事件。據悉，Ed為雲端軟件企業AtWrk的營運總監，其收到的訂單收據及出貨通知亦非假冒。外媒推測有機會是送貨過程被人偷龍轉鳳，而事主已向Apple反映此事，惟尚未收到Apple回覆。

值得留意的是，Ed或非唯一受害者，《mashable》提到，近日TikTok亦有網民聲稱，訂購iPhone 15 Pro Max後，卻收到了一部Android假機。

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責任編輯：殷凱怡

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