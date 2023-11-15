▲ 【國泰293】國泰CEO林紹波：已為聖誕節及新年旺季做準備 提高客運運力 對全年業績表現樂觀

國泰航空集團 （00293） 行政總裁林紹波接受內媒《澎湃新聞》訪問時表示，今年第三季得益於暑期旺季與中秋國慶假期高漲的旅遊需求，以及留學生開學季的帶動，客貨運業務表現符合預期，國泰已為即將到來的聖誕節及新年旺季做準備，將在可行情況下盡力提高客運運力，為顧客提供更多及更靈活的選擇。

林紹波指，對香港航公司而言，得益於12月的聖誕節和元旦，第四季也是另一個出行高峰，同時第四季也是全年出口高峰，貨運業務進入旺季階段，以及跨境電商的帶動，因此對全年業績表現持樂觀態度。

航空業資源非常緊缺

「隨貨運旺季到來，預計東莞接收貨物的海空聯運服務吞吐量將有持續增長。」

他又指，當前市場供需還未完全正常，航空業資源非常緊缺，旅客對於產品與服務的特色、創意、品質和體驗都有了更為多元化、個性化、優質化的需求，而強勁的出行需求也有利於航空公司的發展，基於航空投資周期很長，故此要抓緊時間去投資未來旅客的體驗。

國泰現時每周提供超過180對航班往來內地16個城市的17個航點，其中包括香港快運（Hong Kong Express）營運每周7個航班往來寧波與香港。林紹波指，國泰正竭力將內地、香港與世界重新聯繫起來，更好發揮「根植香港、背靠祖國、聯通世界」的優勢，為內地旅客往來香港，或經香港前往世界各地提供更多便利。

粵港澳大灣區是國泰發展的重點策略之一

「中國航空市場依舊是全球最具成長潛力的市場，包括粵港澳大灣區的航空市場也展現出強大的活力。重建網絡是國泰今年的首要議題，其中內地是國泰的重點市場。」

他稱，希望很快就能超越每周往來香港跟內地的300對往返航班，現在還在恢復階段中，其中上海航點，虹橋機場每周有9對往返航班，已達到疫情前的水平，浦東機場每天已有6對往返航班，未來都會再繼續加密，而粵港澳大灣區是國泰發展的重點策略之一。

國泰現時已運作疫情前70%的客運運力，覆蓋80個航點，林紹波冀於未來一段時間內盡快恢復至100%。

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編輯：陳韻妍