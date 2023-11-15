  • 24°C
香港時間 : 20231115日 (週三) 12:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

柏斐文斥辛偉誠不誠實 自詡為助對方拜相功臣

環球政治 10:57 2023/11/15

分享：

分享：

英國前內政大臣柏斐文（Suella Braverman）被辭退後，發信指責首相辛偉誠（Rishi Sunak）不誠實。她自詡為助辛偉誠拜相的功臣，批評對方違背一系列對選民的承諾，包括於政府驅逐尋求庇護者至盧旺達的計劃上妥協。

柏斐文被炒引保守黨右派不滿 英揆遭批錯估形勢 【下一頁】

柏斐文發表一封長達3頁的信，聲稱卓慧思（Liz Truss）去年相位不保後，自己與辛偉誠達成秘密協議，願意入閣以換取對方在關鍵領域的一連串承諾。

她認為自己支持辛偉誠，是對方贏得保守黨支持並入主唐寧街首相府的關鍵因素。

但柏斐文批評首相顯然多次未能甚至並無意圖，兌現政策優先事項的承諾。

她指辛偉誠的計劃不奏效，保守黨經歷破紀錄的選舉失敗。她表示辛偉誠需要誠實，並要緊急改變方向。

上訴法院今年6月指，尋求庇護者遭送往盧旺達後，或會被迫返回其最初逃離的國家，違反防止酷刑的《歐洲人權公約》，因此裁定政府遣送非法移民到盧旺達的計劃屬非法。

最高法院周三（15日）會作終極裁決，如維持下級法院裁決，數十名保守黨議員將要求政府退出《歐洲人權公約》。

但此舉遭內閣官員反對，辛偉誠憂慮會損害英美關係，主張留在歐洲人權法院。

卡梅倫重返英國政府 接任成外相 【下一頁】

柏斐文聲稱任內曾主張限制人權法，以確保盧安達計劃不會因法律挑戰而脫軌。但她批評辛偉誠在《非法移民法》通過期間妥協，使政策容易受《歐洲人權公約》下的法律挑戰，又並未制定後備計劃。

她警告如最高法院裁決不利於政府，對方將在盧旺達政策上浪費一年時間，又再返回原點。

首相府發言人感謝柏斐文為政府效力，指政府提出有史以來最嚴厲的法律來解決非法移民，並隨後將今年過境船隻減少約三分之一。不論法院判決如何，首相都將繼續這項工作。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

柏斐文被炒引保守黨右派不滿 英揆遭批錯估形勢
2023/11/14
柏斐文被炒引保守黨右派不滿 英揆遭批錯估形勢
美國猶太人買槍訓練自保 避去教堂不戴小圓帽
2023/11/09
美國猶太人買槍訓練自保 避去教堂不戴小圓帽
倫敦警向親巴示威開綠燈 英內政大臣斥雙重標準
2023/11/09
倫敦警向親巴示威開綠燈 英內政大臣斥雙重標準
美共和黨第3場總統辯論 各候選人支持以色列進攻加沙
2023/11/09
美共和黨第3場總統辯論 各候選人支持以色列進攻加沙
查理斯繼位後首國會開幕大典 重點料圍繞刑事司法
2023/11/07
查理斯繼位後首國會開幕大典 重點料圍繞刑事司法

你可能感興趣

柏斐文被炒引保守黨右派不滿 英揆遭批錯估形勢
15:40 2023/11/14
柏斐文被炒引保守黨右派不滿 英揆遭批錯估形勢
美國猶太人買槍訓練自保 避去教堂不戴小圓帽
16:00 2023/11/09
美國猶太人買槍訓練自保 避去教堂不戴小圓帽
倫敦警向親巴示威開綠燈 英內政大臣斥雙重標準
14:14 2023/11/09
倫敦警向親巴示威開綠燈 英內政大臣斥雙重標準
政治 選舉 英國 辛偉誠 盧旺達

上一篇文章

【以巴戰爭】美證加沙醫院涉軍事行動 以軍精準打擊哈馬斯

下一篇文章

馬斯克自傳料翻拍電影 荷里活眾星成男主角候選人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款