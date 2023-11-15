柏斐文斥辛偉誠不誠實 自詡為助對方拜相功臣

英國前內政大臣柏斐文（Suella Braverman）被辭退後，發信指責首相辛偉誠（Rishi Sunak）不誠實。她自詡為助辛偉誠拜相的功臣，批評對方違背一系列對選民的承諾，包括於政府驅逐尋求庇護者至盧旺達的計劃上妥協。

柏斐文被炒引保守黨右派不滿 英揆遭批錯估形勢 【下一頁】

柏斐文發表一封長達3頁的信，聲稱卓慧思（Liz Truss）去年相位不保後，自己與辛偉誠達成秘密協議，願意入閣以換取對方在關鍵領域的一連串承諾。

她認為自己支持辛偉誠，是對方贏得保守黨支持並入主唐寧街首相府的關鍵因素。

但柏斐文批評首相顯然多次未能甚至並無意圖，兌現政策優先事項的承諾。

她指辛偉誠的計劃不奏效，保守黨經歷破紀錄的選舉失敗。她表示辛偉誠需要誠實，並要緊急改變方向。

上訴法院今年6月指，尋求庇護者遭送往盧旺達後，或會被迫返回其最初逃離的國家，違反防止酷刑的《歐洲人權公約》，因此裁定政府遣送非法移民到盧旺達的計劃屬非法。

最高法院周三（15日）會作終極裁決，如維持下級法院裁決，數十名保守黨議員將要求政府退出《歐洲人權公約》。

但此舉遭內閣官員反對，辛偉誠憂慮會損害英美關係，主張留在歐洲人權法院。

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柏斐文聲稱任內曾主張限制人權法，以確保盧安達計劃不會因法律挑戰而脫軌。但她批評辛偉誠在《非法移民法》通過期間妥協，使政策容易受《歐洲人權公約》下的法律挑戰，又並未制定後備計劃。

她警告如最高法院裁決不利於政府，對方將在盧旺達政策上浪費一年時間，又再返回原點。

首相府發言人感謝柏斐文為政府效力，指政府提出有史以來最嚴厲的法律來解決非法移民，並隨後將今年過境船隻減少約三分之一。不論法院判決如何，首相都將繼續這項工作。

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責任編輯：鄭錦玲