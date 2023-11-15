全球石油與天然氣類股——地緣政治風險再起

最近地緣政治風險再起，影響油市表現。以色列與加沙地帶爆發武裝衝突後，由於衝突地區接近原油貿易路線，因此油價呈現較大波動。儘管迄今為止衝突尚未升級為更大的區域性的問題，但仍然存在進一步升級的可能性。

星展集團預期，短期由於地緣政治風險溢酬不太可能消退，油價的波動仍可能偏高，下方支撐約每桶85美元。供給面的限制仍然是一個重要因素，因為沙特阿拉伯和俄羅斯仍然致力於減產。另一方面，聯儲局在利率態度方面不再趨於鷹派以及美元趨於疲軟也將是支撐油價表現的正面因素。儘管地緣政治衝突局勢持續，因此星展集團維持基本情況假設，對布蘭特原油的平均價格預測不變（2023年第4季均價：每桶90美元；2024年均價：每桶80至85美元），但存在上修風險。若是伊朗支持的黎巴嫩真主黨未來介入，且美國採取更強硬的立場對伊朗採取制裁措施，油價可能測試每桶100美元，除非沙特阿拉伯進行干預，取消部分自願性減產量。如果波斯灣的貿易路徑因中東地區戰爭的升級而受到影響，油價可能會升至每桶130美元或更高。

大型能源企業第3季財報普遍表現穩健，受惠於沙特阿拉伯和俄羅斯的減產和季節性需求增加，油價走揚，也支持能源類股表現。近期隨著以色列與哈馬斯衝突導致油價進一步上升，提振能源股表現，但最近數週呈現獲利回吐。多數大型能源企業的2023第3季獲利並沒有意外的驚喜，特別是美國大型能源企業，其透過最近的大型併購交易，仍然致力於碳氫化合物業務。

由於能源需求和能源安全已成為市場關注焦點，即使是在能源轉型過程中領先的歐洲大型能源企業也再度重新審視發展策略，並確保符合對石油和天然氣以及清潔能源的相關投資。由於第4季原油和天然氣均價可能走升，且波動度增加，原油和天然氣交易的表現可能會有不錯的表現，能源類股表現和股東權益報酬率可能出現意外的上升，則是額外的潛在利多因素。

責任編輯︰梁浩碩