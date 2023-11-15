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【中國經濟】中國10月「三頭馬車」零售工業數據勝預期　失業率維持5%

宏觀解讀 10:33 2023/11/15

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【中國經濟】中國10月「三頭馬車」零售工業數據勝預期　失業率維持5%

中國國家統計局公布10月份經濟「三頭馬車」數據，社會消費品零售總額、規模以上工業增加值數據均勝預期，但城鎮固定資產投資規模擴張低於預期。另外，國家統計局公布，10月全國城鎮調查失業率為5.0%，與上月持平，未恢復披露青年失業率。

中國10月份「三頭馬車」經濟數據

  • 10月社會消費品零售總額按年增 7.6%，預期 7%，前額 5.5%。
  • 1至10月社會消費品零售總額按年增 6.9%，預期 6.9%，前額 6.8%。
  • 10月規模以上工業增加價值按年增 4.6%，預期 4.5%，前值 4.5%。
  • 1至10月規模以上工業增加價值按年增 4.1%，預期 4.1%，前值 4%。
  • 1至10月城鎮固定資產投資按年增2.9%，預期 3.1%，前額 3.1%。

中國樓市相關數據方面，中國1至10月全國房地產開發投資按年跌9.3%，較市場的預期9.1%跌幅、1至9月9.1%跌幅，都有所擴大。首10個月，全國商品房銷售面積9,2579萬平方米，較去年同期下降7.8%；商品房銷售額9,7161億元人民幣，下降4.9%。

國家統計局評論，10月國民經濟持續恢復向好，主要指標持續改善，經濟運作整體穩定，但外部不穩定不確定因素依然較多，國內需求仍顯不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固。

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編輯：麥德銘

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