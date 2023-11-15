▲ 【科技股女股神】Cathie Wood:美國已陷入通縮 將迫使聯儲局展開大規模減息行動

科技股女股神Cathie Wood表示，美國聯聯局早前的加息行動過度（overdone）了，美國各行各業已經陷入通縮，未來或會看到更多通縮出現，這或迫使聯儲局要展開大規模的減息行動，「若我們是對的，他們已經走得太前，因此不得不大幅減息」。

美國10月份消費物價指數（CPI）按年升3.2%，低於市場預期。Wood稱，最新的CPI數據顯示通脹顯著放緩，不排除CPI於明年某個時候轉為負數，而市場對於10月的CPI數據感到興趣，因這意味聯儲局已完成加息。

新科技廣泛應用將令物價持續回落

她認為，商品價格最先反映通縮，並逐步擴散至飛機及汽車價格，而隨人工智能（AI）、電動車、機械人、區塊鏈等新科技愈益廣泛應用，相信價格長遠會持續回落。

Wood旗下旗艦基金ARK Innovation ETF過去兩年分別大跌23%及67%，今年以來累升33%，但仍跑贏納指100的44%升幅。她透露，基金於首7個月表現理想，但近日有少許回許，與通脹憂慮升溫有關，但周二的CPI數據正反映價格正在回落。

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編輯：陳韻妍