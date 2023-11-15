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【沽注一擲原型】Michael Burry第二季清倉京東、阿里巴巴後　上季又「反手」買入

股市 09:44 2023/11/15

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【沽注一擲原型】Michael Burry第二季清倉京東、阿里巴巴後　上季又「反手」買入

《沽注一擲（The Big Shot）》主角參考對象、美國對沖基金經理Michael Burry第二季清倉京東（美：JD）、阿里巴巴（美：BABA）後，上季「反手」再次買入京東、阿里巴巴。

根據Michael Burry旗下對沖基金Scion Asset Management提交文件顯示，Michael Burry繼第二季沽清10萬股阿里巴巴持倉後，第三季買入5萬股阿里巴巴，第二季度沽清25萬股京東後，第三季度又買回一半。兩股倉位市值合計約800萬美元，佔Scion持倉18%。

Michael Burry於去年第四季開始買入中概股，並在今年第一季度加倉，但到第二季度選擇離場。

6月底至9月期間，京東股價跌15%，阿里巴巴股價則升4.1%。

另外，Michael Burry結束沽空標普500指數和納斯達克100指數，把和Invesco QQQ Trust ETF掛鈎的認沽期權及與SPDR S&P 500 ETF掛鈎的認沽期權清倉。

不過，他持有由貝萊德發行的iShares Semoconductor ETF淡倉，相關ETF將Nvidia（美：NVDA；英偉達）列為其第三大持倉股。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 美股 中國概念股 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 京東（美：JD） NVIDIA
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