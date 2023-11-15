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【港股市況】騰訊、阿里巴巴ADR較港高逾3% 恒指黑期升約442點（不斷更新）
美國通脹壓力繼續紓緩，加息預期降溫，美股造好，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開432點，恒指料開報17829點。滙豐 （00005） ADR折合報59.13元，較港收市價高0.78元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報317.52元，較港收市價高9.72元或3.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.83元，較港收市價高2.63元或3.3%。
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分析文章︰
財經日誌︰
即市走勢︰
【09：13】期指開報17910點，升508點。
【08：56】恒指黑期升約442點，報17852點。
【08：55】BC科技集團 （00863） 今早復牌。
【OSL母企】BC科技向加密幣投資者劉帥配股集資7億 工業股殼王高振順一方持股攤薄至29.96%
【08：55】美聯集團 （01200） 今早復牌。
【異動】美聯集團：極力辯護立場、保留挑戰法律程序權利 競委會入稟控美聯、港置涉合謀定佣金比率
【07：45】【Morning精點】中國據報擬用1萬億人幣救樓市︱為何官媒預告年底前降準？
【07：45】港股ADR收報17829點，升432點或2.4%。滙豐 （00005） ADR折合報59.13元，較港收市價高0.78元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報317.52元，較港收市價高9.72元或3.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.83元，較港收市價高2.63元或3.3%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美國CPI通脹壓力繼續紓緩，加息預期降溫，美國10年期債息跌穿4.5厘，美股急升，道指一度飆近600點。道指收市升489點，報34827點；標指升84點，收報4495點；納指升326點或2.37%，收報14094點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升456點撲18000關 美團ADR高港4%（不斷更新）
責任編輯︰梁浩碩