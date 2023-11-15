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【港股市況】恒指半日升491點、成交643億　ATM升2%至3%　內房造好（不斷更新）

股市 12:04 2023/11/15

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港股市況不斷更新

美國通脹壓力繼續紓緩，加息預期降溫，美股造好，港股半日升近500點。恒指高開439點，其後走勢反覆向好，曾升最多507點，高見17904點。恒生指數半日升491點，報17888點，成交643億元。科指升近3%，報4069點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾3%，美團 （03690） 升近3%，創科 （00669） 升近9%，國藥 （01099） 逆市軟跌0.4%。內房造好，融創 （01918） 升逾9%，龍湖 （00960） 升逾6%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【分析】中國新萬億救樓市　對內房有何影響？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：00】恒生指數半日升491點，報17888點，成交643億元。科指升近3%，報4069點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾3%，美團 （03690） 升近3%，創科 （00669） 升近9%，國藥 （01099） 逆市軟跌0.4%。內房造好，融創 （01918） 升逾9%，龍湖 （00960） 升逾6%。

【11：42】【王建林旗下】珠海萬達商管年底前IPO可能性微乎其微　投資者拒絕萬達延期還款建議

【11：31】內地股市半日向上，上證升0.5%，深證升0.8%，創業板指升0.7%。

【11：24】澳博 （00880） 績後向下，逆市跌逾2%低見2.59元。至於其他濠賭股則向上，其中，藍籌銀娛 （00027） 升逾3%，金沙 （01928） 升近3%。另外，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 升逾3%，新濠 （00200） 升逾2%。

【業績｜濠賭股】澳博第3季虧損收窄至4.1億　博彩淨收益急增4.9倍

【11：11】【中東機遇】南方沙特ETF 11月29日掛牌　掛牌日獲高規格待遇、沙特阿美非最高權重股

【11：05】都市麗人 （02298） 升逾36%高見0.31元。都市麗人獲執行董事吳小麗告知，於10至14日按每股平均價21.4仙從市場購入142.7萬股。

【11：02】美聯集團 （01200） 復牌逆市再跌5%，破底低見0.52元。

【10：58】國泰 （00293） 升逾1%，高見7.84元。

【國泰293】國泰CEO林紹波：已為聖誕節及新年旺季做準備　提高客運運力　對全年業績表現樂觀

【10：50】京東 （09618） 最新升半成，高見105.2元。ATM升逾2%至3%，小米 （01810） 升逾1%。

【10：44】港股升幅擴至500點，報17900點，升503點。科指升3%，報4071點。

【10：37】友邦 （01299） 升3%，高見73.5元，滙豐 （00005） 升2%，高見59.6元。

【10：37】創科 （00669） 股價升逾9%，高見81.15元。

【10：29】【MSCI季檢】MSCI香港指數納入九倉　中國指數納入華晨、零跑汽車等

【10：10】恒指最新升約370點，報17767點，科指升2.2%，報4037點。

【10：03】中國10月社會消費品零售總額較去年同期升7.6%，高於預期的7%及前值5.5%。10月規模以上工業增加價值較去年同期升4.6%，高於預期的4.5%。1至10月城鎮固定資產投資按年升2.9%，預期為3.1%。

【中國經濟】中國10月「三頭馬車」零售工業數據勝預期　失業率維持5%

【09：57】領展 （00823） 升逾4%，重上40元關口，高見40.8元。

【09：55】騰訊 （00700） 績前升逾2%，下日公布業績的阿里巴巴 （09988） 升逾2%，美團 （03690） 升逾3%。京東 （09618） 升4%，小米 （01810） 升逾1%。

【09：54】BC科技集團 （00863） 復牌，今早破頂高見5.1元後，股價轉跌一成，低見4.27元。

【09：50】中海外 （00688） 升逾2%，潤地 （01109） 升逾3%，碧桂園 （02007） 升4%，雅居樂 （03383） 升近4%，龍湖 （00960） 升6%，融創 （01918） 升逾8%，恒大 （03333） 升逾7%。

【中國救市】中國據報擬用1萬億人幣救樓市

【09：48】陸控 （06623） 逆市跌近14%，破底低見13.5元。

【09：32】人行今日進行1.45萬億元人幣1年MLF操作，得標利率2.50%，與先前持平，符預期。

【中國救市】人行展開1.45萬億元MLF操作　並進行規模達4950億元的7天逆回購

【09：31】康寧傑瑞製藥 （09966） 續跌27%，破底低見6.76元。

【09：22】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾2%，蔚小理升3%至6%，藥明生物 （02269） 升6%，恒大 （03333） 升7%，恒指高開439點，開報17836點，成交23.6億元。科指升3.2%，報4078點。

【09：13】期指開報17910點，升508點。

【08：56】恒指黑期升約442點，報17852點。

【08：55】BC科技集團 （00863） 今早復牌。

【OSL母企】BC科技向加密幣投資者劉帥配股集資7億　工業股殼王高振順一方持股攤薄至29.96%

【08：55】美聯集團 （01200） 今早復牌。

【異動】美聯集團：極力辯護立場、保留挑戰法律程序權利　競委會入稟控美聯、港置涉合謀定佣金比率

【07：45】【Morning精點】中國據報擬用1萬億人幣救樓市︱為何官媒預告年底前降準？

【07：45】港股ADR收報17829點，升432點或2.4%。滙豐 （00005） ADR折合報59.13元，較港收市價高0.78元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報317.52元，較港收市價高9.72元或3.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.83元，較港收市價高2.63元或3.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國CPI通脹壓力繼續紓緩，加息預期降溫，美國10年期債息跌穿4.5厘，美股急升，道指一度飆近600點。道指收市升489點，報34827點；標指升84點，收報4495點；納指升326點或2.37%，收報14094點。

即睇美股收市︰

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【ET財智Talk】日股明年能否繼續跑贏？渣打陳正犖分析日股前景及日圓走勢

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升456點撲18000關　美團ADR高港4%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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