【香港製造】建材商堅持在港設廠　嚴控質素迎客需求

▲ 黃志明堅持在港設廠，認為這有利與客戶面談溝通，亦能更有效率地為產品做調整，滿足客戶需求。（受訪者提供）

近年不少香港廠房已遷至東南亞，但集寶建業創辦人黃志明至今仍堅守在港設廠。他指在港設廠的最大挑戰是地少而租貴，經營成本甚高，但他會繼續留下，因為這有利管理，嚴格監察產品的質量。

他解釋，準時交貨（Just in Time Delivery）是該行業的基本標準，客戶亦會因為市場的變化，而對產品有不同的質量需求。

在港設廠最大好處，是方便本地客戶能隨時到廠面談溝通，了解產品的試驗和改良，以及訂單進度等，這有助縮短交通往來的時間消耗，並能以高效方式，滿足客戶對高質量產品的要求。

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客戶可隨時到廠 滿足要求

另一方面，黃志明扎根建材業近30年，他坦言不可只食老本，疫情的出現也為他帶來充裕的時間和空間作出新嘗試。他深信數碼轉型是社會的未來主旋律，於是想到利用科技賦予建材「生命」，將是該行業的發展契機。

近年集寶建業積極研發物聯網（IoT）和人工智能（AI）方面的技術，將它們結合至高端建材產品，包括與合作夥伴生產智能洗手間系統、AI意外警報感應器，以及防汛板等。

愈來愈多企業重視ESG（環境、社會和企業管治）發展，而智能洗手間是透過不同感應器，監測室內用品的存量，提升廁紙等物資的填補精確度。他表示，該技術不但有效減少碳足迹，也有助減少清潔人員的巡查次數，減輕前綫人手工作，也有利企業留住員工。

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除產品需要加入AI外，黃認為員工也需要認識AI。他最近就花費6萬元，資助3位同事報讀ChatGPT相關課程，一來讓他們學習在工作流程應用AI（例如撰寫商業計劃），二來在日後向其他同事分享AI使用心得，將AI文化逐步帶入公司，藉着科技減輕同事工作負擔，同時提升公司營運效率。

記者：陳卓賢

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