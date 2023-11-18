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【管理心得】調整部門營運架構　解銷售人才荒

10:00 2023/11/18

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集寶建業創辦人黃志明提到，疫情高峰期時，即使給予員工在家工作選擇，但所有員工仍堅持每天回公司上班，他認為這體現出員工都將公司視為自己的家，希望給予客戶最優質服務。（陳卓賢攝）

移民潮的出現，令一些企業在短時間內失去多位資深員工，對日常營運和整體實力造成打擊。高端建材商Jibpool（集寶建業）亦遇上人才荒的挑戰，但通過調整部門營運架構，重新分配職能要求，成功帶來更多元化業務，亦提升了與商業夥伴長綫合作的機會。

集寶建業約有30名員工，在寫字樓工作的，主要是負責行政營運、市場銷售及會計等；另有工程部同事駐守粉嶺廠房，負責建材產品製造及加工等工作。

重新分配職能 業務更多元化

該公司成立已有26年，員工流失率向來甚低，但創辦人黃志明表示，近年的移民潮卻對銷售部門衝擊最大。在9位銷售人員中，有6位在半年內因移民而離職，且他們都是具有6至8年豐富經驗的資深員工，這導致公司出現了青黃不接的情況。

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雖然流失多位員工後，公司亦有引入新血，但他指出，要重新招聘一批了解該行業行情、同時有多年銷售經驗的人才並不容易。

設商務拓展部 認識願景產品

他提到：「現在是一個『工搵人』的年代，新一代打工心態跟20年前有很大分別，尤其作為中小企，薪酬或福利方面，都容易因吸引力不足而遭到大公司挖角。即使公司會提供培訓和機會予新員工成長，但要留住他們仍是一大難題。」

為應對上述挑戰，集寶建業今年成立商務拓展部（Business Development Department），該部門的員工會與黃志明緊密溝通，並經常與他一同見客開會，發掘有長遠合作潛力的商業夥伴，將旗下產品及服務理念推廣至更廣泛的市場。

商務拓展部團隊是由黃志明親自培訓，目標是幫助團隊成員建立宏觀的思維，以及深入認識公司的願景和產品服務，然後在各種市場中挑選目標客戶，尋找各種商業機會（Business Opportunity）。

當與潛力客戶進行深度洽談，了解對方有興趣合作，並採用旗下產品和服務後，商務拓展部就會將該客戶轉交至銷售部接手，處理後續有關價格和項目進度等事項。

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黃志明解釋：「為解決資深銷售員不足的問題，我們已降低入職門檻，新招聘的銷售員不再需要有該行甚至任何銷售經驗，他們只需要負責一些項目的跟進工作。」

他續稱：「至於商務拓展部角色，則是彌補新銷售員的經驗不足，分擔開拓客源的職務。」

管理風格方面，黃志明強調「以人為本」，他認為即使公司擁有高質素的產品和服務，也需要高質素的員工進行銷售、推廣和發展，從而讓客戶獲得滿意的體驗。故此，他甚重視員工的福祉、滿意度和工作感受，希望他們每天回到公司時，會感到如同「回家」。

公司以人為本 晉升前景清晰

例如，公司會定期為同事提供家常湯水，每月也會安排聚餐和Happy Hour，包括在寫字樓內打邊爐、舉辦盆菜宴等；在粉嶺廠房，廠長甚至購置了一個大烤爐，讓員工於廠房外空地燒烤，節日時讓老闆及其他同事一同開派對。

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作為企業管理者，黃志明認為：「不能只問員工可為公司帶來甚麼，更要思考公司能為員工帶來甚麼。」

他深信員工會否長期效力、對公司忠誠，絕非僅靠金錢就能衡量，唯有用心對待員工，給予公平的栽培機會，讓他們看見清晰的晉升前景，自然就能帶來忠誠的員工，願意與公司一同成長，是留人才的不二法門。

記者：陳卓賢

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