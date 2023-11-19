【兒童健康】微粒子包裹維他命A　助人體吸收

▲ Ana Jaklenec表示，微粒子封裝技術是創新的營養輸送系統，能幫助發展中國家數以億計、患有各種營養缺乏症的人口。（MIT）

全球約有三分之一的5歲以下兒童患有「維他命A缺乏症」（VAD），該症不但有可能導致失明，嚴重時更會致命。雖然不少食品都含有維他命A，但大多數都會在烹煮過程中被降解，使人體無法有效吸收。有大學研究團隊發現一種理想的封裝材料，能提升維他命A的耐熱能力，經烹煮後也能夠保存。

維他命A是重要微量營養素（Micronutrients），主要功能包括：構成視覺細胞內的感光物質，幫助維持正常視覺和昏暗光綫中的視力；協助免疫系統正常運作，鞏固人體對疾病和感染的防禦力；以及維持上皮細胞完整性，保持眼睛、呼吸道、胃腸消化道和泌尿生殖道的黏膜健康，提升對細菌的抵抗力。

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但當人體缺乏維他命A時，視覺、免疫系統和皮膚的健康就會出現問題，甚至會增加麻疹、新冠肺炎等傳染病的死亡風險，兒童甚至會有發育遲緩的徵狀。醫學期刊《The Lancet》的研究更估計，每年有多達67萬名5歲以下兒童，因患上VAD而死亡。

採新材料 煮沸2小時未受破壞

市面有些維他命A補充劑（Supplement），可混合食物一同烹煮食用，但麻省理工學院（MIT）科赫綜合癌症研究所科學家Ana Jaklenec指出，這些產品的封裝材料多數是由醣、蛋白質或脂質組成，它們在儲存和烹煮過程中容易溶解，對維他命A提供的保護很有限。

另一方面，如果是不經烹煮直接服用的維他命A補充劑，其於胃中釋放時間則可能長達3小時，緩慢的釋放速度亦會阻礙人體有效吸收。

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為解決上述難題，Ana Jaklenec與研究團隊發現可利用「鹼性甲基丙烯酸酯聚合物」（Basic Methacrylate Copolymer，BMC），作為封裝的理想材料，並透過微粒子封裝技術包裹維他命A，保護它不被烹煮降解、或與其他分子互相作用，然後到達胃部後才釋放出來。

BMC是用於藥物和膳食補充劑的塗層，已被美國食品藥物管理局（FDA）列為「安全」的食用材料。研究人員使用「旋轉盤霧化器」（Spinning-disk Atomizer）進行「轉盤工藝」（Spinning Disc Process）的工業流程，將維他命A與BMC混合，製成直徑為100至200微米的顆粒，再於顆粒塗上澱粉，防止它們互相黏着。

實驗結果表明，經BMC封裝的維他命A在煮沸兩小時後都沒有受到破壞，且可免受紫外綫、水果和蔬菜中多酚（Polyphenol）等氧化性化學物質的影響。當顆粒暴露在pH值1.2環境時（模擬胃中pH值），BMC就會溶解並將維他命A釋放出來，有利於腸道快速吸收。

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成功封裝 10種微量營養素

團隊亦按照世界衞生組織（WHO）的建議，將顆粒暴露在攝氏40度、濕度75%的環境下，以測試會否出現變質的情況。結果發現，利用BMC微粒子封裝的維他命A，較其他形式封裝的維他命A穩定得多，可以儲存更久。

Ana Jaklenec認為，該技術將在補充劑領域上具有巨大的潛力。因為除維他命A外，團隊還成功利用BMC封裝其他10種微量營養素，包括鋅、維他命B2、菸鹼酸（Niacin）、維他命C、生物素（Biotin）和鐵質等，更可將多達4種微量營養素封裝在一起。

記者：陳卓賢

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