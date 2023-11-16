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【ET開市直擊】騰訊、京東績後部署 港股急上萬八後市趨樂觀？（歡迎觀眾問股）

股市 08:31 2023/11/16

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內地科網龍頭騰訊 （00700） 周三收市後公布業績，第3季經調整純利按年增39%，勝市場預期；內地遊戲收入按年增長5%，股價於績前升近5%；另一內地電商巨企京東 （09618） 同日放榜，上季經調整純利按年增5.9%，同勝預期，績前升逾6%，兩隻焦點科網股績後怎部署？美國加息預期降溫，加上內地經濟數據勝預期，刺激恒指在中美元首會晤前收復萬八關，於周三反彈近700點，收報17,836點，藍籌股更全綫向上，港股後市趨樂觀？利達首席投資及ESG策略師黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

責任編輯：葉淼

欄名 : ET開市直擊

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