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【美國加息】摩通戴蒙：市場對短期數據反應過度　通脹可能不會那麼快下降

宏觀解讀 08:20 2023/11/15

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【美國加息】摩通戴蒙：市場對短期數據反應過度　通脹可能不會那麼快下降

美國CPI通脹壓力續紓緩，整體CPI按年由3.7%放緩至3.2%，核心CPI由4.1%放緩至4%，均低於市場預期。最新利率期貨顯示，市場近百分百預期12月不會加息。不過，摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示人們對短期數據反應過度，並稱「應停止這樣做」。

戴蒙表示，擔心通脹可能不會那麼快下降，認為聯儲局目前暫停加息是正確的，但可能不得不採取更多行動。

戴蒙一年多來一直表示，盡管目前狀況良好，美國消費者和企業仍面臨包括緊縮及地緣政治局勢緊張的重大阻力。他在9月時表示，摩通告訴客戶要作好利率至7%的準備，而儲局可能不得進一步加息以抗通脹。

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責任編輯︰梁浩碩

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